なか卯は「明太クリームうどん」各種を11月25日11時より販売します。

毎年人気の「明太クリームうどん」が今年も！

なか卯で毎年好評という「明太クリームうどん」が今年も登場します。

▲「明太クリームうどん」（並590円、大690円）



鰹や昆布の旨みが詰まったうどんだしと、北海道産生クリームを使用したホワイトクリームソースを合わせたメニュー。博多明太子、きざみ海苔、青ねぎをトッピングしています。



もちもちとしたうどんに、まろやかでコクのあるクリームが絡み、明太子のピリッとした辛さがアクセントになるそうです。



きざみ海苔や青ねぎと一緒に混ぜることで、ひと口ごとに変化する味わいが楽しめるといいます。

今年は「ほうれん草入り」が新登場！

今年は新たに「ほうれん草 明太クリームうどん」がラインアップに加わります。

▲「ほうれん草 明太クリームうどん」（並700円、大800円）



明太クリームうどんにほうれん草を加え、彩りと風味を楽しめる一杯に仕上げたそうです。



さらに、昨年好評だったという、こだわり卵の温たまをトッピングした商品も登場します。

▲「温たま 明太クリームうどん」（並700円、大800円）



なお、すべての商品テイクアウトにも対応します。

今年も待ってました！

なか卯の和風だしと濃厚なクリーム、そこにピリ辛の明太子という組み合わせ。これこれ！と、お待ちかねの人も多いのでは！



今年はほうれん草入りも気になりますが、まずは定番の明太クリームうどんを味わいたいです。



・発売日：2026年11月25日

（※文中の価格はすべて税込）