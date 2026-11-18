讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は11月25日より、冬限定商品「焼き鴨ねぎうどん」「牡蠣たまあんかけうどん」「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」を販売します。

「焼き鴨ねぎうどん」「牡蠣たまあんかけうどん」はロードサイド店を中心に展開。「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」はショッピングセンターやテナント店を中心にを取り扱います。販売期間はいずれも2027年1月中旬までを予定しています。

「鴨ねぎうどん」が今年は“焼きたて”に進化！

▲焼き鴨ねぎうどん 並890円、大1080円、得1270円

毎冬販売している「鴨ねぎうどん」が、今年は合鴨肉を注文ごとに店内で焼き上げる「焼き鴨ねぎうどん」に進化します。

焼き目をつけた合鴨肉は、焼くことで旨みを凝縮。噛むほどに鴨の脂の甘みと香ばしさが広がるといいます。

だしは、店内で仕立てる白だしに甘めのぶっかけがえしを合わせ、焼いた鴨肉と白ねぎの旨みを加えています。打ち立てうどんに鴨だしを絡め、仕上げに刻み柚子と三つ葉を添えています。

旨みが濃厚な牡蠣うどん2種も登場

▲牡蠣たまあんかけうどん 並890円、大1080円、得1270円

牡蠣を5個使用し、注文ごとに店内で牡蠣と玉子あんかけ、細切りにした白ねぎを一緒に煮立てて仕上げます。牡蠣の旨みを閉じ込めながら、ふっくらとした食感に仕上げているのが特徴といいます。

玉子あんかけは、店内で数時間おきに引く白だしをベースに、玉子を数回に分けて加えて作ります。

牡蠣の旨みや白ねぎの甘みが溶け込んだあんかけを、釜から直接すくい上げた、ふわふわもちもちの釜抜き麺に絡めて味わえます。

▲こく旨 牡蠣ぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円

「こく旨 牡蠣ぶっかけうどん」は、からっと揚げた牡蠣をうどんに乗せた商品です。牡蠣は薄く粉をつけ、店内で一つずつ揚げています。外はさくっと、中はぷりっとした食感に仕上げ、牡蠣の旨みを閉じ込めたといいます。

特製海醤だれとバター風味のマーガリンを使用したぶっかけだしを合わせ、焼きバラ海苔、黒こしょう、レモンを添えています。レモンを絞ることで酸味が加わり、味わいの変化も楽しめます。

焼きたての鴨と牡蠣、どれを選ぶ？

注文ごとに焼き上げる鴨肉に、牡蠣の旨みが溶け込んだ玉子あんかけ、揚げたての牡蠣を使ったぶっかけと、冬の味覚を使った3種類がそろいます。

丸亀製麺の冬限定メニュー、今年もバリエーション豊かですね！

・発売日：2026年11月25日

・終了予定日：2027年1月中旬

※価格は税込み表記です。