アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第247回
ちょっと汁物がほしいときに！ ミニサイズのワンタン麺がスマイルSaleで20％オフ
2026年11月11日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」が
AmazonスマイルSaleに登場！
おにぎりやお弁当のおともにぴったりなミニカップ麺「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
過去価格1,659円のところ、20％オフの1,327円で販売中です。1個あたり約111円と、食事にもう一品加えたいときのためにストックしておくのにも便利な価格です。
「マルちゃん まめ激めんワンタンメン」の特徴
Amazon商品ページより
「マルちゃん まめ激めんワンタンメン」は、レギュラーサイズの「激めんワンタンメン」の味わいをそのままに、ミニサイズにしたカップ麺です。ガーリックとジンジャーでメリハリをつけた、すっきりとした醤油味が特徴です。
具材にはワンタン、メンマ、ねぎを使用しています。自慢のワンタンが醤油味のスープに加わり、ミニサイズながら具材も楽しめる商品です。
おにぎりやお弁当などのサイドメニューとして、食事に汁物をプラスしたいときにも利用できます。今回のセットは1個37g入りで、合計12個です。
まとめ：お弁当のおともをまとめ買い！
おにぎりやお弁当にプラスできるミニサイズのカップ麺「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」は、食事にもう一品加えたいときに便利です。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格1,659円から20％オフの1,327円で販売されています。1個あたり約111円で購入できるこの機会をお見逃しなく。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第246回
グルメ甘くない炭酸水を常備したい！ 「カナダドライ」の炭酸水がセール中
-
第245回
グルメたまごを落としてさらにおいしい！ 「チキンラーメン」10食が24％オフ
-
第241回
グルメ結局この味に戻ってくる！ 日清「カップヌードル」定番のしょうゆ味が20個入りでまとめ買いできる
-
第240回
グルメカップ麺なのにもやしがシャキシャキ！ マルちゃん「でかまる」の大盛り味噌ラーメンが12個入りで買える
-
第239回
グルメ毎日のコーヒー代、ちょっと見直さない？ 「ブレンディ」エスプレッソ・オレ微糖が100本入りで登場
-
第238回
グルメ湯切りのお湯でスープも作れる「日清ソース焼そば」12個が16％オフ
-
第237回
グルメ極太麺にぶ厚いおあげの「最強どん兵衛 きつねうどん」12個がスマイルSaleに登場
-
第236回
グルメ仕事の合間の一杯をおトクにストック！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonスマイルSaleで31％オフ
-
第235回
グルメレンジで手軽に欧風カレー！ S&B「ホテル・シェフ仕様」8食分が503円オフ
- この連載の一覧へ