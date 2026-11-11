ちょっと汁物がほしいときに！ ミニサイズのワンタン麺がスマイルSaleで20％オフ

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「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」が

AmazonスマイルSaleに登場！

おにぎりやお弁当のおともにぴったりなミニカップ麺「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

過去価格1,659円のところ、20％オフの1,327円で販売中です。1個あたり約111円と、食事にもう一品加えたいときのためにストックしておくのにも便利な価格です。

「マルちゃん まめ激めんワンタンメン」の特徴

Amazon商品ページより

「マルちゃん まめ激めんワンタンメン」は、レギュラーサイズの「激めんワンタンメン」の味わいをそのままに、ミニサイズにしたカップ麺です。ガーリックとジンジャーでメリハリをつけた、すっきりとした醤油味が特徴です。

具材にはワンタン、メンマ、ねぎを使用しています。自慢のワンタンが醤油味のスープに加わり、ミニサイズながら具材も楽しめる商品です。

おにぎりやお弁当などのサイドメニューとして、食事に汁物をプラスしたいときにも利用できます。今回のセットは1個37g入りで、合計12個です。

まとめ：お弁当のおともをまとめ買い！

おにぎりやお弁当にプラスできるミニサイズのカップ麺「マルちゃん まめ激めんワンタンメン 37g×12個」は、食事にもう一品加えたいときに便利です。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格1,659円から20％オフの1,327円で販売されています。1個あたり約111円で購入できるこの機会をお見逃しなく。

※価格は税込み表記です。