甘くない炭酸水を常備したい！ 「カナダドライ」の炭酸水がセール中

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「カナダドライ ザ・タンサン ストロング ラベルレス 430ml ×24本」が

AmazonスマイルSaleに登場！

強炭酸の刺激を楽しめる「カナダドライ ザ・タンサン ストロング ラベルレス 430ml ×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

過去価格1,488円のところ、14％オフの1,274円で販売中です。1本あたり約53円で、毎日飲む炭酸水をまとめてストックしておきたい人にも便利なセットです。

「カナダドライ ザ・タンサン ストロング」の特徴

Amazon商品ページより

「カナダドライ ザ・タンサン ストロング」は、強炭酸が特徴の無糖炭酸水です。ローカロリー・無糖・ノンカフェインで、100mlあたりのエネルギーは0kcal、糖類も0gです。

原材料は炭酸とクエン酸Na。カフェインも0mgで、甘さのない炭酸水を飲みたいときに適しています。また、お酒の割材としても活用できます。

今回のセットは430ml入りのペットボトルが24本入り。ラベルレス仕様のため、飲み終わった後にラベルを剥がす手間がなく、ゴミの分別も楽になります。

まとめ：毎日飲む炭酸水をまとめてストック！

甘さのない強炭酸水「カナダドライ ザ・タンサン ストロング ラベルレス 430ml ×24本」は、ラベルを剥がす手間も省けるラベルレスタイプなので、まとめ買いの候補にしてみてはいかがでしょうか。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格1,488円から14％オフの1,274円で販売されています。1本あたり約53円になるこの機会をお見逃しなく。

※価格は税込み表記です。