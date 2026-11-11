アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第245回
たまごを落としてさらにおいしい！ 「チキンラーメン」10食が24％オフ
2026年11月11日 19時00分更新
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「チキンラーメン 85g×10食入り」がAmazonスマイルSaleに登場！
お湯を注いで3分、煮込めば1分で完成する日清食品の「チキンラーメン」。おなじみの袋麺タイプが、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
今回セール対象となっているのは、1食85gのチキンラーメンが10食入った1ケースです。参考価格1,577円のところ、24％オフの1,191円で販売されています。1食あたり約119円と、ストックにも便利な価格です。
「チキンラーメン」の特徴
Amazon商品ページより
「すぐおいしい、すごくおいしい。」でおなじみのチキンラーメンは、日清食品の創業者・安藤百福氏が発明したインスタントラーメンです。1958年8月25日の発売以来、幅広い層から親しまれているロングセラーブランドです。
袋麺タイプは、お湯を注いで3分待つだけで調理できるほか、鍋で1分煮込んでも楽しめます。
特徴の1つが、麺の中央に設けられた「Wたまごポケット」です。黄身ポケットと白身ポケットがあり、麺の中央にたまごを落として調理できます。
1食ずつ個包装されており、今回の商品には85g入りのチキンラーメンが10食分入っています。キャンプやアウトドアでの食事にもおすすめの商品です。
まとめ：おなじみの味を10食ストック！
お湯を注ぐだけで手軽に調理できる「チキンラーメン 85g×10食入り」は、食事や夜食のストックにも便利です。たまごを落としたアレンジも楽しめる10食セットを、この機会にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格1,577円から24％オフの1,191円で販売されています。1食あたり約119円で購入できるセール価格は期間限定です。
※価格は税込み表記です。
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