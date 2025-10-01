生成AIでアプリを作ったらSaaSを解約できた話

「社内で使っているSaaSを生成AIで作れたので、元のSaaSは解約した」。先日インタビューしたソラコム社長の玉川憲氏から聞いた話だ（関連記事：AIは、これから現実のモノと結びついていく──IoTの次は「リアルワールドAIプラットフォーム」）。ソラコム社内では30～40近くのSaaSを利用しているが、使っている機能が少ないSaaSは費用対効果がよくない。そのため、社内の生成AIハッカソンで必要な機能を実装してみたら、1日で専用SaaSができてしまった。元のSaaSは解約され、玉川氏がその日作ったSaaSは情シスメンバーに引き渡され、社内で運用されているという。

エンジニア比率の高いソラコムだが、創業当時からSaaSはかなり活用してきたという。「昔は『車輪の再開発』はやめようと言っていた。だから、ありもののSaaSを使ってきたが、生成AIでアプリが簡単に作れるようになって、状況が変わってきた」と玉川氏は語る。そもそも作るのが簡単なのであれば、現場のニーズに合わせて作るのもありというわけだ。

「SaaS is dead」というフレーズがささやかれて久しいが、SaaSはこうして生成AIに食われていくのかとちょっと納得した。「数十ある機能でも使っているのは数個だけ。だったら自社にあったアプリを生成AIで作った方が割がいい」。こう考えるユーザー企業が増えてもおかしくない。Deadになるかはわからないが、足切りされるSaaSが増えていくのは間違いない。