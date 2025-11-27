AI確定申告の気運高まる　申告者はチェックして、あとは「告る」のみへ

なにかと手間のかかる年度末の確定申告。個人事業者やフリーランス、副業収入のある方々にとって憂鬱なこの確定申告が、AI確定申告の登場で大きく変わりそうだ。「『確定申告やっておいて』とプロンプトを書けば、作業が終了」というレベルまでは至らないが、AIを活用すれば作業の効率は間違いなく上がる。

現状では、ChatGPTやClaudeなどの汎用AIを使って、レシートの仕訳を効率化したり、わからないことを聞くという方法が挙げられる。詳細は柳谷智宣氏のAI連載「確定申告をChatGPTにアシストさせる 面倒な仕分けも楽々時短、節税にも効果的。確定申告は来年2月16日から！」を読んでもらいたいが、法令や制度の改正についてもフォローしてくれるので、使わない手はない。

SaaSへの実装も進んでいる。昨日はマネーフォワードはAIネイティブの『マネーフォワード AI確定申告』（β版）の提供開始を発表した（関連記事：確定申告をAIがやってくれる時代に！ 領収書をアップしたら申告内容までそのまま作ってくれる）。これまでの「オンラインで完結」といったメリットに加え、AIエージェントが自動仕訳を行なうことで、最終的には「AIが申告内容を作成し、ユーザーはチェックと提出のみ」というレベルを目指す。「SaaS is Dead」が叫ばれる昨今だが、ユーザーの課題に真摯に向き合い、構造化したーデータを持ったSaaSにAIをきちんと組み込めば、迅速に価値に結びつく好例と言える。

一方で、レシートや領収書の画像を偽造といったAIの不正利用は、今後は深刻になっていきそう。また、AIに任せることで、人のチェックがおそろかになる危険性もある。来年以降、AIを利用する側のリテラシー醸成や、AIプラットフォームやSaaS側での不正利用対策は大きな課題になってくるはずだ。