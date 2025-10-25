その日、オレは思い出した 場所と時間に囚われていた社員総会を

弊社角川アスキー総合研究所は、月1回の社員総会をZoomで実施している。各事業部が売上の進捗やトピックを発表したり、表彰や新入社員が紹介されたり、どの会社でも行なわれている内容だ。

先日、いつものように社員総会が終わったあと、気がついた。Zoomが当たり前になるコロナ禍前、社員総会は全員会場に集まってやっていたことを。社員全員が収まるイベント会場をわざわざ借りて、飯田橋のオフィスからベルサールの会場までゾロゾロと民族大移動していたのを思い出した。途方もない時間とコスト、労力を社員総会に費やしていたのだ。

今では場所に縛られることなく、数百人の社員がオンラインで一同に会すことができる。たとえリアタイで参加できなくても、録画で社員総会そのものを視聴できる。日本では出社回帰の流れが加速するさなかだが、今では当たり前となったWeb会議のインパクトに改めて気付かされた次第（関連記事：「気がつけばそこにある」を目指すZoom AI時代に変わるもの、変わらないもの）。遠からず、AIもなかった時代を想像できなくなるのだろうか。

