餃子の王将で「餃子半額券」500円ごとに2枚もらえる！ 4日間限定

中食堂理チェーン「餃子の王将」は11月20日～23日の4日間限定で、「大感謝祭」を開催します。

500円ごとに餃子半額券2枚がもらえる！

「大感謝祭」期間中は、会計金額500円ごとに「餃子1人前半額券（2枚綴り）」がもらえます。券の利用で、次回以降で餃子1人前を半額で購入できます。

半額券の有効期間は11月24日～2027年1月31日。1枚につき、餃子1人前を通常税込価格の半額で購入できます。



利用できるのは餃子の単品注文のみ。定食やセット、ジャストサイズ、食べ放題は対象外です。また、店内飲食では1人1回1枚、持ち帰りでは1グループ1回1枚まで利用できます。



半額券は店舗での会計時のみ使用でき、原則としてほかの割引券との併用はできません。ただし、ぎょうざ倶楽部会員割引、お食事券、株主優待券は併用可能です。



■餃子の王将 大感謝祭 概要

配布期間：11月20日～23日

配布条件：各種割引後の会計金額税込500円ごとに、餃子1人前半額券（2枚綴り）を1枚プレゼント

有効期間：11月24日～2027年1月31日

実施店舗：全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）

■餃子の王将 大感謝祭 概要

内容：「餃子1人前半額券」を各種割引処理後の会計金額税込500円ごとに1枚プレゼント

配布期間：11月20日～23日 4日間

有効期間：11月24日～2027年1月31日

実施店舗：全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」 ※一部店舗除く

500円ごとに半額券2枚はうれしい！

500円の会計で餃子半額券が2枚、1000円なら4枚もらえる計算です。



次回以降の食事で餃子をお得に楽しめるのはうれしいですね！ 配布は4日間限定です。

・開始日：2026年11月20日

・終了日：2026年11月23日

※価格は税込み表記です。