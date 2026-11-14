このページの本文へ

【本日から】不二家でケーキ半額！ モンブランが約270円とオトク、3日間限定

2026年11月14日 09時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　不二家は本日11月14日から16日までの3日間、「ふんわりスフレチーズケーキ」と「マロンモンブラン」を半額で販売します。

ケーキ半額！3日間限定で

　創業116周年を記念した「創業祭セール」の一環。11月27日～29日には「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」も半額になります。

　いずれも通常537円のところ半額の268円で販売します。

■11月14日～16日
「ふんわりスフレチーズケーキ」「マロンモンブラン」が半額

　▲ふんわりスフレチーズケーキ　通常537円→268円

　デンマーク産のクリームチーズを使用したスフレチーズケーキです。ふんわりとした口どけが特徴で、濃厚な味わいに仕上げています。

　▲マロンモンブラン　通常537円→268円

　軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、ミルク風味のシャンテリークリームとまろやかなマロンペーストを絞ったモンブランです。

　また、11月27日からも3日間限定で対象ケーキの半額セールを実施します。

■11月27日～29日
「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」が半額

　▲チョコ生ケーキ（小物）　通常537円→268円

　ココアスポンジに、自社製チョコレートを使用したなめらかなチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。

　▲ホワイトチョコ生ケーキ（小物）　通常537円→268円

　ココアスポンジに、ホワイトチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。ホワイトチョコレートクリームは、まろやかな味わいが特徴です。

　なお、半額キャンペーンは数量限定で、なくなり次第終了です。予約は受け付けておらず、当日の購入は1会計につき合計4個まで。一部店舗では実施しません。

半額セールが2回も！

　まずは本日14日からチーズケーキとモンブランが半額に。さらに月末にはチョコレートケーキ2種類も半額になります。

　どちらも3日間限定なので、日程をメモして覚えておきたいです。

「ふんわりスフレチーズケーキ」「マロンモンブラン」半額
・開始日：2026年11月14日
・終了日：2026年11月16日

「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」半額
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください