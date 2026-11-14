【本日から】不二家でケーキ半額！ モンブランが約270円とオトク、3日間限定

不二家は本日11月14日から16日までの3日間、「ふんわりスフレチーズケーキ」と「マロンモンブラン」を半額で販売します。
ケーキ半額！3日間限定で
創業116周年を記念した「創業祭セール」の一環。11月27日～29日には「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」も半額になります。
いずれも通常537円のところ半額の268円で販売します。
■11月14日～16日
「ふんわりスフレチーズケーキ」「マロンモンブラン」が半額
▲ふんわりスフレチーズケーキ 通常537円→268円
デンマーク産のクリームチーズを使用したスフレチーズケーキです。ふんわりとした口どけが特徴で、濃厚な味わいに仕上げています。
▲マロンモンブラン 通常537円→268円
軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、ミルク風味のシャンテリークリームとまろやかなマロンペーストを絞ったモンブランです。
また、11月27日からも3日間限定で対象ケーキの半額セールを実施します。
■11月27日～29日
「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」が半額
▲チョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円
ココアスポンジに、自社製チョコレートを使用したなめらかなチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。
▲ホワイトチョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円
ココアスポンジに、ホワイトチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。ホワイトチョコレートクリームは、まろやかな味わいが特徴です。
なお、半額キャンペーンは数量限定で、なくなり次第終了です。予約は受け付けておらず、当日の購入は1会計につき合計4個まで。一部店舗では実施しません。
半額セールが2回も！
まずは本日14日からチーズケーキとモンブランが半額に。さらに月末にはチョコレートケーキ2種類も半額になります。
どちらも3日間限定なので、日程をメモして覚えておきたいです。
「ふんわりスフレチーズケーキ」「マロンモンブラン」半額
・開始日：2026年11月14日
・終了日：2026年11月16日
「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」半額
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
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