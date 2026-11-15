赤ウインナー約10本分がドーン！ パンチョ「ナポリストよ、この私を感じてみろ」

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は11月16日、期間限定トッピング「逆襲の赤ウインナー」を発売します。
赤ウインナー約10本分！ ナポリタンが隠れるほどの爆盛り
パンチョのトッピングメニューに、昔懐かしい赤ウインナーが爆盛りで登場します。
▲期間限定トッピング「逆襲の赤ウインナー」（画像は大盛り・155g 490円）
赤ウインナーをぶつ切りにして香ばしく焼き上げたトッピングです。並盛り110g、大盛り155g、メガ盛り200gの3サイズを用意しています。
注目はメガ盛りで、 200gは赤ウインナー約10本分に相当し、ナポリタンの麺を覆い隠すほどのボリュームです。
▲逆襲の赤ウインナー 並盛り110g 390円
▲逆襲の赤ウインナー 大盛り155g 490円
▲逆襲の赤ウインナー メガ盛り200g 590円
なお、トッピング単品での注文はできず、スパゲッティーメニューと一緒に注文する必要があります。
販売は12月末までを予定しています。
「スパゲッティーのパンチョ」とは？
「スパゲッティーのパンチョ」は、東京を中心に全国約50店舗を展開するナポリタン専門店。懐かしい味わいと、ボリューム満点のスパゲッティーが特徴です。
赤ウインナーの逆襲が始まる……!?
これまでナポリタンの脇役だった赤ウインナーが、主役に。これが逆襲ってこと？
ところで「逆襲の赤ウインナー」という名前、どこかで聞いたような……。リリースには「ナポリストよ、近くにいるならこの私を感じてみろ！」という一文も。
これはもしや、あの名作へのオマージュ!? 赤いウインナーの逆襲、気になります！
・発売日：2026年11月16日
・終了日：2026年12月末（予定）
※価格は税込み表記です。
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