赤ウインナー約10本分がドーン！ パンチョ「ナポリストよ、この私を感じてみろ」

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は11月16日、期間限定トッピング「逆襲の赤ウインナー」を発売します。

赤ウインナー約10本分！ ナポリタンが隠れるほどの爆盛り

パンチョのトッピングメニューに、昔懐かしい赤ウインナーが爆盛りで登場します。

▲期間限定トッピング「逆襲の赤ウインナー」（画像は大盛り・155g 490円）



赤ウインナーをぶつ切りにして香ばしく焼き上げたトッピングです。並盛り110g、大盛り155g、メガ盛り200gの3サイズを用意しています。



注目はメガ盛りで、 200gは赤ウインナー約10本分に相当し、ナポリタンの麺を覆い隠すほどのボリュームです。

▲逆襲の赤ウインナー 並盛り110g 390円

▲逆襲の赤ウインナー 大盛り155g 490円

▲逆襲の赤ウインナー メガ盛り200g 590円

なお、トッピング単品での注文はできず、スパゲッティーメニューと一緒に注文する必要があります。



販売は12月末までを予定しています。

「スパゲッティーのパンチョ」とは？

「スパゲッティーのパンチョ」は、東京を中心に全国約50店舗を展開するナポリタン専門店。懐かしい味わいと、ボリューム満点のスパゲッティーが特徴です。

赤ウインナーの逆襲が始まる……!?

これまでナポリタンの脇役だった赤ウインナーが、主役に。これが逆襲ってこと？



ところで「逆襲の赤ウインナー」という名前、どこかで聞いたような……。リリースには「ナポリストよ、近くにいるならこの私を感じてみろ！」という一文も。



これはもしや、あの名作へのオマージュ!? 赤いウインナーの逆襲、気になります！

・発売日：2026年11月16日

・終了日：2026年12月末（予定）

※価格は税込み表記です。