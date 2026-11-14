安楽亭、3278円のチーズ食べ放題！ 価格そのままで4品追加

焼肉チェーン「安楽亭」は11月13日から、食べ放題「味変ループサムギョプサルコース」に期間限定で4種類のチーズメニューを追加しました。

安楽亭のサムギョプサル食べ放題にチーズメニュー4品が仲間入り

「1129いい肉月間」の第1弾として実施する企画で、対象コースの価格はそのままに、チーズフォンデュや濃厚石焼チーズビビンバ、メープルチーズポテトフライなどが食べ放題メニューに加わります。実施期間は12月20日までです。

サムギョプサルのお肉にチーズフォンデュを絡め、サンチュに巻いて食べるスタイルのほか、キムチやナムルとの組み合わせも楽しめます。

さらにサイドメニューにもチーズを使った料理をそろえ、食べ放題のラインアップを充実させます。

対象コースでは、吊るしサムギョプサルやもやしナムル、キムチ、サンチュなどのサムギョプサルセットに加え、おかわりサムギョプサル、豚肩ロース、トントロ、鶏ももなどの焼肉メニューも食べ放題です。

■味変ループサムギョプサルコース チーズメニュー追加

対象コース：食べ放題「味変ループサムギョプサルコース」

期間：11月13日～12月20日

料金：3278円

※足立青井店、みのり台店、大井松田店はサラダバー付きで3498円

※コスモス店、ぼたん店、根岸店では実施しません

制限時間：100分（ラストオーダーは20分前）

対象追加メニュー：

・チーズフォンデュ（ぐつぐつディップダレ）

・濃厚石焼チーズビビンバ

・メープルチーズポテトフライ

・メープルチーズ鶏の唐揚げ

サムギョプサルコース対象商品：

【サムギョプサルセット】

吊るしサムギョプサル、もやしナムル、キムチ、サンチュ、サンチュ味噌、ごま油塩、タレ入り生卵、味変ダレ2種（ごまおろポン/からくチーズ）

【焼肉】

おかわりサムギョプサル、豚肩ロース、トントロ、鶏もも

【サイドメニュー】

枝豆、韓国のり、味噌きゅうり、ナムル盛合せ、ほうれん草ナムル、センナムル（大根）、ポテトフライ、自家製！鶏の唐揚げ

【焼き野菜】

玉ネギ、ニンジン、ニンニク、長ネギ、エリンギ、ピーマン、とうもろこし

【ごはん・スープ】

ごはん、海苔ごはん、わかめスープ

チーズ好きにはうれしい食べ放題！

サムギョプサルにチーズフォンデュを絡めるだけでなく、ビビンバやポテトフライ、唐揚げまでチーズづくしです！

追加料金なしというので、チーズ好きはこの機会に安楽亭で味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月13日

・終了日：2026年12月20日

※価格は税込み表記です。