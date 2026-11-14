安楽亭、3278円のチーズ食べ放題！ 価格そのままで4品追加

焼肉チェーン「安楽亭」は11月13日から、食べ放題「味変ループサムギョプサルコース」に期間限定で4種類のチーズメニューを追加しました。
安楽亭のサムギョプサル食べ放題にチーズメニュー4品が仲間入り
「1129いい肉月間」の第1弾として実施する企画で、対象コースの価格はそのままに、チーズフォンデュや濃厚石焼チーズビビンバ、メープルチーズポテトフライなどが食べ放題メニューに加わります。実施期間は12月20日までです。
サムギョプサルのお肉にチーズフォンデュを絡め、サンチュに巻いて食べるスタイルのほか、キムチやナムルとの組み合わせも楽しめます。
さらにサイドメニューにもチーズを使った料理をそろえ、食べ放題のラインアップを充実させます。
対象コースでは、吊るしサムギョプサルやもやしナムル、キムチ、サンチュなどのサムギョプサルセットに加え、おかわりサムギョプサル、豚肩ロース、トントロ、鶏ももなどの焼肉メニューも食べ放題です。
■味変ループサムギョプサルコース チーズメニュー追加
対象コース：食べ放題「味変ループサムギョプサルコース」
期間：11月13日～12月20日
料金：3278円
※足立青井店、みのり台店、大井松田店はサラダバー付きで3498円
※コスモス店、ぼたん店、根岸店では実施しません
制限時間：100分（ラストオーダーは20分前）
対象追加メニュー：
・チーズフォンデュ（ぐつぐつディップダレ）
・濃厚石焼チーズビビンバ
・メープルチーズポテトフライ
・メープルチーズ鶏の唐揚げ
サムギョプサルコース対象商品：
【サムギョプサルセット】
吊るしサムギョプサル、もやしナムル、キムチ、サンチュ、サンチュ味噌、ごま油塩、タレ入り生卵、味変ダレ2種（ごまおろポン/からくチーズ）
【焼肉】
おかわりサムギョプサル、豚肩ロース、トントロ、鶏もも
【サイドメニュー】
枝豆、韓国のり、味噌きゅうり、ナムル盛合せ、ほうれん草ナムル、センナムル（大根）、ポテトフライ、自家製！鶏の唐揚げ
【焼き野菜】
玉ネギ、ニンジン、ニンニク、長ネギ、エリンギ、ピーマン、とうもろこし
【ごはん・スープ】
ごはん、海苔ごはん、わかめスープ
チーズ好きにはうれしい食べ放題！
サムギョプサルにチーズフォンデュを絡めるだけでなく、ビビンバやポテトフライ、唐揚げまでチーズづくしです！
追加料金なしというので、チーズ好きはこの機会に安楽亭で味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月13日
・終了日：2026年12月20日
※価格は税込み表記です。
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