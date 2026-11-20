「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、11月20日から「大感謝祭」として、会計金額500円ごとに「餃子1人前半額券（2枚綴り）」を配布するキャンペーンを開催します。



半額券の配布期間は11月24日まで。



配布された半額券は翌日以降利用でき、1枚につき、餃子1人前を通常税込価格の半額で購入できます。

■餃子の王将「大感謝祭」キャンペーン概要

配布期間： 11月20日～23日（4日間）

配布条件： 各種割引後の会計金額税込500円ごとに「餃子1人前半額券（2枚綴り）」を1枚プレゼント

有効期間： 11月24日～2027年1月31日

対象店舗： 全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）



◆◆◆半額券の利用条件◆◆◆

1枚につき餃子1人前が半額

餃子の単品注文のみ対象（定食・セット・ジャストサイズ・食べ放題は対象外）

店内飲食は1人1回1枚、持ち帰りは1グループ1回1枚まで

店舗での会計時のみ利用可能

原則、他の割引券との併用不可（ぎょうざ倶楽部会員割引・お食事券・株主優待券は併用可能）



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500円ごとに餃子半額券がもらえるとはめっちゃオトク。お会計が1000円超えたら計4枚分の半額券がもらえます。この機会に餃子の王将へゴー！





※価格は税込み表記です。