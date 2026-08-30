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人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第50回

シャープの摂取カロリーがわかるスマートウォッチは、同時発売のスマートリングを一緒に使うと、さらに健康になれる!?

2026年08月30日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

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シャープ

今回は同時発売の「からだメイト Watch」「からだメイト Ring」の両方を使った

　前回前々回に続いて、シャープのスマートウォッチ「からだメイト Watch」の連続レビューになります（全4回を予定）。使い始めてから1ヵ月が経ちました。着けているだけで摂取カロリーと消費カロリーがわかるので、おのずと食事の量に気を使うようになり、カロリーバランスを見て、愛犬を散歩させるときに「もう少し歩こう」、自転車を乗っているときに「遠回りをして帰ろう」なんて思うことが増えたように思います。

シャープ

からだメイト Watchを使っていると、自動で計測・表示されるカロリーバランスによって、健康維持への意識が高まった

カロリー測定以外のヘルスケア機能の使い勝手は？

　からだメイト Watchには、摂取カロリーなどを推定するための「生体電気インピーダンスセンサー」のほかに、光学式心拍センサー、血中酸素レベル用赤色及び赤外線センサー、皮膚温度センサーなどが搭載されています。これらにより身体の状態がモニタリングされ、睡眠の質やストレス値もわかります。

シャープ

心拍数、血中酸素レベル、皮膚温、身体の動きなどを測定する9つのセンサーを搭載

シャープ

からだメイト Watchを着けていて計測される結果。ただし、体重は自分で入力した数値。血中酸素レベルは手動で測定した結果

シャープ

からだメイト Watchによる睡眠の分析結果

　使っていて気になったのは、血中酸素レベルを測定するセンサーが搭載されているのに自動では測定されなかったこと。「ヘルスケア」のメニューから「血中酸素レベル」アプリを起動し、手動で測定する必要がありました。また、スマホの「からだメイト」アプリの「心拍変動（HRV）」が空欄になっていることも気になりました。

シャープ

からだメイト Watchだけを装着している場合の、「からだメイト」アプリの「コンディション」の画面。「心拍変動」と「血中酸素レベル」が表示されない

からだメイト Ringを併用すると、わかることがさらに増える

　シャープはからだメイト Watchと同時に「からだメイト Ring」というスマートリングも発売しました。筆者はからだメイト Ringも借りていて、「睡眠の測定は、からだメイト Ringのほうが精度は高い」と聞いていました。そこで、WatchとRingの両方を着けて、測定されるデータがどう変わるかを確認してみました。

シャープ

からだメイト Ringは4万1800円。カラバリはWatchと同じでゴールドとシルバーから選べる

シャープ

（08） サイズは事前にサイジングキット（990円）で確認する必要がある。しるしが内側に来るようにして装着

　からだメイト Ringで計測されたデータも「からだメイト」アプリに同期されて統合されて表示されます。Ringを着けると、Watchを着けているだけでは表示されなかった「心拍変動（HRV）」と「血中酸素レベル」も表示されるようになりました。

シャープ

からだメイト Ringには心拍変動と血中酸素レベルを自動でモニタリングする機能があり、「からだメイト」アプリの「コンディション」の項目が埋まった

　からだメイト Ringには、安静時（睡眠時）の心拍変動と血中酸素レベルを自動で記録する機能があります。それらによって、睡眠の質をよく細かく分析できるようです。

シャープ

からだメイト Ringを装着していると、睡眠の分析にはRingで測定したデータが優先される。Watchだけの場合は表示されない「睡眠時の呼吸」と「睡眠時心拍変動（HRV）」が表示されるようになった

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