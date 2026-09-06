着けているだけで摂取カロリーがわかる「からだメイト Watch」の購入を決断 ところで有料サブスクは加入するべき？
2026年09月06日 12時00分更新
シャープが7月に発売した手首に着けるだけで摂取カロリーがわかるスマートウォッチ「からだメイト Watch」。すでに3回にわたり、レビュー記事を書いてきました（第1回、第2回、第3回）。ここまではシャープから借りた機材でテストしていましたが、このまま使い続けたいと思って、自分でも購入しました。シャープ公式のオンラインストア「COCORO STORE」で5万9400円でした。
今回は最終回。筆者が購入を決めた理由と、購入を機に加入した有料のサブスクサービス「からだメイトPlusプラン」についてレポートします。
僕がからだメイト Watchの購入を決めた理由
筆者がシャープから借りていたのはゴールドでしたが、長く使い続けるものとしてシルバーを購入しました。単純にシルバーのほうが好きで、バンドもブラックのほうがいいなぁと。なお、市販の20mm幅のバンドに取り替えることもできます。
購入を決めたのは、やはり摂取カロリーがわかる機能が気に入ったから。実際に使う前は「本当にわかるの？」「測定値は信用できるの？」と半信半疑だったのですが、装着してみると、摂取カロリーが加算されるタイミングといい、数値といい、信頼できるものでした。
筆者は、以前から食事のカロリー量を記録する習慣がありました。ですが、正しいカロリー量を把握するのは難しく、忙しくて記録を忘れることもあり、かなり大ざっぱな記録になっていました。
からだメイト Watchはなにしろ着けているだけでよく、食事内容から類推されるカロリー量ではなく、体内に吸収されたカロリー量が記録されるので、自分で記録するよりも簡単で正確。それだけで買う価値があるように思いました。
筆者はApple WatchやPixel Watchなど、いくつかのスマートウォッチを所有しています。たとえば、Apple WatchではSuicaやPASMOが使えたり、地図を表示してナビを使えたり、心電図アプリが搭載されていたりと、多彩な機能を利用できます。
しかし筆者としては、からだメイト Watchに搭載されている機能がなによりで、キャッシュレス決済ができることよりも摂取カロリーがわかることに惹かれた次第です。シャープから借りて1ヵ月ほど使っている間に、食事の量に気を使うなど、健康への意識が高まったように感じています。
毎日必要な充電作業は意外と習慣化しやすい
購入を決めるにあたり、1点だけネックになりました。それは電池持ちです。
からだメイト Watchのバッテリー容量は270mAhで、連続使用時間は最大2日。実際の使用感としても2日持たせるのは難しく、毎日充電しています。
シャープの担当者によると、充電は朝起きてから朝食までの間にするのがオススメとのこと。カロリーは睡眠中にも体内に吸収されますが、朝の時間帯は少ないようです。
使い始めた当初は、夜の入浴時にウォッチを外して充電していたのですが、お風呂に入らずに寝てしまうことがあったり、お風呂から上がってから着け忘れたりすることもありました。充電を朝にしたほうが習慣にしやすく、これなら電池を切らすことなく使い続けらそうと思ったわけです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第50回
スマホシャープの摂取カロリーがわかるスマートウォッチは、同時発売のスマートリングを一緒に使うと、さらに健康になれる!?
-
第49回
スマホシャープ製スマートウォッチの驚きの新機能、手首に着けているだけでわかるという摂取カロリーの数値は正確!?
-
第48回
スマホ摂取カロリーが自動で記録される「からだメイト Watch」を2週間使ってみた
-
第47回
スマホグーグルの画面のないスマートバンド「Google Fitbit Air」はiPhoneでも同じように使える
-
第46回
スマホ画面のないスマートバンド「Fitbit Air」はAIコーチ機能が親切 AIフル活用で情報追加も簡単
-
第45回
スマホ画面のないスマートバンド「Google Fitbit Air」には欠かせないスマホ用アプリの出来はどう？
-
第44回
スマホ画面がないのはメリット？ デメリット？ 「Google Fitbit Air」を使った
-
第43回
デジタル1万円強のスマートウォッチ「HUAWEI Band 11 Pro」と6000円台の「HUAWEI Band 11」はどっちを選べばいい？
-
第42回
デジタル人によってはやや物足りない!? ファーウェイのスマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」の運動記録機能をチェック！
-
第41回
デジタルファーウェイの人気スマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」は安価でも健康管理機能は十分なの？
- この連載の一覧へ