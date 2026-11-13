Fable 5.2凄すぎ！　コードだけで本格3Dゲームを生成、容量はわずか1.4MB

Saltline

Anthropicの開発者フェリックス・リーゼバーグ氏は11月9日、同社のAIモデル「Claude Fable 5.2」に一度だけ指示を出し、ブラウザーで遊べる一人称視点のシューティングゲーム「Saltline」を作らせたとXで報告した。開発には約8時間かかり、費用はAPI料金換算で約550ドルだったという。

I wanted to test Fable 5.2's quality with one-shot prompts without human feedback. Everything in this game is from scratch: models, sounds, textures. ~$550 at API pricing, ~2.7M output and 445M input tokens, heavily cached. Took 8 hours! Play it here: https://t.co/fazOCcyNIH https://t.co/GoCitQ9EVe — Felix Rieseberg (@felixrieseberg) November 9, 2026

舞台は雨に濡れたコンテナ港。プレイヤーはドローンや四足歩行ロボットと戦いながら、3ヵ所の通信中継器を止める。約72秒のプレイ映像では、濡れた路面に照明が反射し、コンテナや倉庫が並ぶ港を銃を構えて進む様子が見られる。

リーゼバーグ氏によると、ゲーム用の3Dモデルや画像ファイルは用意していない。物体の形や表面の質感、光の当たり方を数式などで定義し、効果音もコードで生成した。コンテナの波打つ金属面は、数式の波形で表現されている。

画像や音声を別々に読み込むのではなく、ブラウザーがコードを実行して港の風景や音を作り出す仕組みのため、全体のサイズは小さく、大作ゲームを思わせる見た目にもかかわらず、約1.4MBのHTMLファイル1枚に収まっている。

現在の公開版には、初回生成後にリーゼバーグ氏が約2時間かけて加えた武器モデルや音、ゲーム進行の調整も含まれている。追加調整前の初回版も別リンクで公開されている。

GitHubでは、単体版を公開したリポジトリから、別の開発者がコードを複製して手を加えられるフォークも相次いだ。ゲームの形状や効果音がどう作られているかを3Dビューアーや試聴機能で確かめられる資料を公開するなど、元のゲームからの派生的な開発が進められている。