米NVIDIAは日本時間11月18日午前6時20分ごろ、2027年1月期第3四半期の決算を発表する。決算説明会は同日午前7時から。共同創業者のジェンスン・フアン氏がCEOを辞任してから初めての決算となる。次の四半期の売上高見通しと、暫定CEOのコレット・クレス氏が今後の事業をどう説明するかが焦点だ。

前四半期の売上高は962億2100万ドルで、NVIDIAは第3四半期の売上高を1080億ドル前後（上下2％）と見込んでいた。

次四半期を見るうえでは、次世代AIインフラ「Vera Rubin」の供給がどこまで伸びるかが焦点となる。クレス氏は8月の説明会で、第3四半期のデータセンター部門売上高の約2割をVera Rubinが占めるとの見方を示し、第4四半期には供給の増加に伴って大規模クラウド向けの成長が再び加速すると説明していた。

NVIDIAは12日にフアン氏の辞任を発表。取締役会は社内外から正式な後任を探しており、製品の開発計画や、顧客との約束は維持する方針だ。新体制がその方針を、次四半期の売上高見通しや出荷計画とともにどこまで具体的に示せるかが問われる。