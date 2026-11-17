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ホロライブ所属の兎田ぺこらは11月15日、桃鈴ねね、水宮枢、響咲リオナと4人で協力型ホラーゲーム「MIMESIS（ミメシス）」をYouTubeで配信した。仲間の声をまねる敵を見破るために合言葉を決めたが、偽物まで正しい合言葉を返し、ぺこらたちを驚かせた。

MIMESISは、AIで動くモンスターがプレイヤーの姿や声、行動をまねて仲間に紛れ込むゲーム。配信では、声だけでは見分けられないと考えた一行が、あらかじめ合言葉を決めた。ところが、戻ってきた仲間らしき相手に合言葉を尋ねると正しい答えが返ってきて、一行はいったん本物だと判断。直後に偽物だと気づき、大きな悲鳴をあげて引き返そうとする一幕があった。

KRAFTONが10月27日に発表した大型アップデートでは、モンスターが周囲の状況に細かく反応し、プレイヤーの行動をより自然にまねるようになっている。新要素「パラノイア」では、ゲーム内の汚染度が上がると、あるプレイヤーにだけ偽物が見えたり、ほかの仲間には聞こえない声が聞こえたりする。声がそっくりなだけでなく、各自が見聞きしているものまで違うのが厄介だ。