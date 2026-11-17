乳がんの闘病生活をブログやYouTubeで発信してきたミミポポさんが、41歳で亡くなった。11月15日に本人のYouTubeチャンネル「ミミポポCH」で公開された動画で、母親が報告した。チャンネル登録者数は約12万人。

ミミポポさんは26歳で乳がんと診断され、34歳だった2019年に約2ヵ月の余命宣告を受けた。2020年1月にブログを始め、同年9月にはYouTubeでも発信を始めた。人生を航海にたとえ、視聴者を「船長さん」と呼んでいた。

訃報を伝えた動画には、ミミポポさんが退院し、自宅でざるそばを味わう場面もおさめられている。動画の後半で、母親はミミポポさんが自分の手を握りながら安らかに旅立ったと伝えた。母親によると、1日で集まった視聴者からの応援メッセージを動画にまとめて見せると、ミミポポさんは涙を流して喜んだという。

母親が最後に預かったのは「みんなにありがとうねって言っといてね」という言葉だった。動画の最後は、ミミポポさん自身による「ありがとうね。またね」というメッセージで締めくくられた。

動画のコメント欄には、「生ききったミミポポちゃん忘れません」と悼む声や、報告した母親を気遣う声が寄せられた。自身も余命宣告を受けたという視聴者は、ミミポポさんの動画に支えられながら闘病を続けてきたと振り返っている。