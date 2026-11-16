「ラヴ上等」あっすん逮捕に波紋　ひろゆき氏は疑問、ホリエモンは「完璧に見せしめ」

愛知県警は11月15日、Netflixの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」に出演した「あっすん」こと小栗彩朱佳（おぐり あすか）容疑者ら男女3人を、風営法違反の疑いで逮捕した。YouTube番組「令和の虎」の2代目主宰を務める実業家の林尚弘氏は、逮捕時に居合わせたとXで明かした。
FNNが15日付けで報じたところによると、小栗容疑者らは名古屋市中区錦の飲食店「guri」で、必要な許可を受けずに女性従業員に客を接待させた疑いが持たれている。小栗容疑者はインフルエンサーとしても活動し、Instagramのフォロワーは80万人を超える。
林氏はXで、キャバクラの個室で寝ていたところに複数の警察官が入り、小栗容疑者に警察手帳を示したと説明した。小栗容疑者は警察官とともに個室を出たが、林氏は当初、逮捕とは気付かなかったという。
林氏は、何度も訪れたという「guri」について「ただのバーです」と述べ、接待営業との線引きに疑問を示した。一方で、同様の営業形態でも摘発される例があるとして、「ちょっと甘かったですね。有名だし」ともつづった。
実業家のひろゆき氏はXで、番組出演などで活動が順調に見えていたとして、「なんで危ない橋をわざわざ渡るんだろう」と疑問を呈した。堀江貴文氏は自身のYouTubeチャンネルで「完璧に見せしめです」と発言し、他店への警告だという見方を示している。
ん？林軍団の話よりあっすんについてなんか言えって？ はい、逮捕された瞬間、一緒にいましたよ！ まさかこの罪と思いませんでした。 キャバクラにたくさん警察が入ってきたので、 「キャバクラが１時以降もやってないかのチェックかな？」 って思いました。 でも、あとから思い返してみれば、あっすんを捕まえに来たってことだったんだなってわかりました。 あっすんのつかまった瞬間もかっこよかったですよ！ 林はいつも通り寝てたんですが、いきなり個室に警察たくさん入ってきて、警察手帳見せて、なんかやりとりしてました。そこであっすんがめっちゃかっこいいこと言ってたんですけど、本人の許可を得てからいいますね。 そのやりとりってのが令状を見せるってやつだったのかな。 寝ぼけてたのでわかりません。 そのままあっすんは個室を警察とともに出ていきました。 僕はその瞬間、捕まったなんて思ってなくて、あとからわかるわけです。 僕はその時、キャバクラにがさ入れが入ったのか？と思いました。 さて、罪の内容に入る前に、まずみなさん！推定無罪ですからね！ まだあっすんが悪いことをしたと確定してないわけですから、まずは信じる気持ちも持ちましょう。 そのうえで、今回の風俗営業法違反（無許可営業）という話ですが、 許可を取るのは基本的にキャバクラ、ホストですね。 隣の席について接客するわけですから。 はっきり言って、バーグリはなんかいも行ってますのでわかりますが、ただのバーですｗ あれでアウトだったら、どこもアウトです。 あそこもあそこもあそこもあそこも・・・全部アウト。 じゃあ、風営とればいいじゃないかと思うかもしれませんが、深夜１時までしか営業できません。 バーで風営とる人いないと思います。 まあ、でもレベルの高い人は風営をとって普通のバーを経営するんですが・・・。 それが今回正解だったかも。 風営とってないと、接客しちゃいけないんですよ。 でも、世間話はいいらしいんですよね。 むずくね？ｗｗｗ そこまでが世間話で、どこからが接客なの？ｗｗｗ 法律的には、乾杯もＮＧなんじゃないかって説もあるんですけど、深夜もやってるバーで従業員と乾杯禁止されてるバーってあります？ｗｗｗあんまりないよね、そんなところｗｗｗ だから、林の見解としては ・厳密に言ったらアウトなのかもだけど、そんなこと言ったら全国のバーどうなります？この基準で考えたら、アウトのところ死ぬほどあると思います。毎日飲み歩いている僕ならわかります。なんならみなさんでも余裕でわかると思います。 ・でも、全国的にこのあいまいな世界で逮捕されているケースもあることを考えると、ちょっと甘かったですね。有名だし。 ・でも、警察としても例えば一般の方などから「あそこは厳密に言ったらアウトなんじゃないか！摘発しないのおかしいだろ！」ってたくさん連絡きちゃったら、いちおうみなさん気を付けてねってことで逮捕するしかない。 そんな感じだと思います。 なので、あっすんが無許可で、深夜にキャバクラとかホストみたいな店をやっていた！やばい！という話では絶対にないとここに証言します。 めちゃ普通のバー。どこでもあるバー。 そんなアウトのお店に何回も行かないし、みんなこないよｗ結構大物来てたよｗ 誰もアウトの店だって気づかないから行きまくってたんだよｗこれ、違法店だよね？みたいに言うひと絶対にない店です。 でも、厳密に言ったらアウトかもだから、警察もたくさんお知らせきて動かないといけなくなっちゃったとかなんじゃないかなと思います。でも、ちゃんと気を利かせてバースデー終わってからってことにはしたんじゃないかな。そして真の狙いはこれからかも。警察もめちゃ頑張ってるんだと思います。 林の予想はそんなかんじ。 普通のバーでした。 あっすんがお金目的で違法なキャバクラ、ホストをやっていたというわけではない。 そこだけはみなさん知っておいてくださいね！ ※関係者の許可を取って投稿してます。迷惑にならないようにね！ そしてお会いした方にはもっとすごい話あるのでお楽しみに！あっすんが逮捕された瞬間なんて言ってたかもｗ— 林尚弘＠令和の虎二代目主宰FCチャンネル (@hayashinaohiro) November 14, 2026
あっすん逮捕。 Netflix『ラブ上等』出演とか、うまく行ってるように見えてたんだけど、なんで危ない橋をわざわざ渡るんだろう、、、？ 法の範囲内で経営が出来ただろうに。。。— ひろゆき (@hirox246) November 14, 2026
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