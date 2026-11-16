「ラヴ上等」あっすん逮捕に波紋　ひろゆき氏は疑問、ホリエモンは「完璧に見せしめ」

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愛知県警は11月15日、Netflixの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」に出演した「あっすん」こと小栗彩朱佳（おぐり あすか）容疑者ら男女3人を、風営法違反の疑いで逮捕した。YouTube番組「令和の虎」の2代目主宰を務める実業家の林尚弘氏は、逮捕時に居合わせたとXで明かした。

FNNが15日付けで報じたところによると、小栗容疑者らは名古屋市中区錦の飲食店「guri」で、必要な許可を受けずに女性従業員に客を接待させた疑いが持たれている。小栗容疑者はインフルエンサーとしても活動し、Instagramのフォロワーは80万人を超える。

林氏はXで、キャバクラの個室で寝ていたところに複数の警察官が入り、小栗容疑者に警察手帳を示したと説明した。小栗容疑者は警察官とともに個室を出たが、林氏は当初、逮捕とは気付かなかったという。

林氏は、何度も訪れたという「guri」について「ただのバーです」と述べ、接待営業との線引きに疑問を示した。一方で、同様の営業形態でも摘発される例があるとして、「ちょっと甘かったですね。有名だし」ともつづった。

実業家のひろゆき氏はXで、番組出演などで活動が順調に見えていたとして、「なんで危ない橋をわざわざ渡るんだろう」と疑問を呈した。堀江貴文氏は自身のYouTubeチャンネルで「完璧に見せしめです」と発言し、他店への警告だという見方を示している。