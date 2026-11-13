にじさんじ「よしよし全肯定ボイス」発売　500円でひたすら褒めてもらえる

ANYCOLORは11月13日、VTuberグループ「にじさんじ」と「NIJISANJI EN」のライバーが参加する音声コンテンツ「にじさんじ よしよし全肯定ボイス」を発売した。価格はライバーごとに500円。

ライバーが聞き手をひたすら肯定する、セリフ中心のボイス。1コンテンツ6トラック入りで、何かをやり遂げたときや、不安なとき、ひとりで頑張ろうとしているときなど、場面ごとに声をかけてくれる。特に理由がなくても肯定してくれるトラックや、少し過剰に肯定してくれるトラックもある。

場面は共通だが、ライバーはトラックごとに用意された複数のセリフから選んで収録している。独自のアレンジで共通のセリフとは内容が異なることもあるという。同じ場面でも、誰に「よしよし」されるかで聞こえ方が変わりそうだ。

キービジュアルを飾る海妹四葉、司賀りこ、十河ののはの3人分をまとめたセットは1500円。それぞれのスマートフォン用壁紙と、3人がそろったイラストのPC用壁紙が付いてくる。3人のボイスを単品で買った場合も、購入したライバーのスマートフォン用壁紙と3人のPC用壁紙が付属する。