YouTubeチャンネル「Hop,Step,創業!」は11月13日、VTuberの「中の人」をテーマにした動画を公開。VTuberグループ「にじさんじ」の立ち上げに携わった岩永太貴氏らが、配信者の恋愛などを「業界あるある」として語り、動画のコメント欄では、演者の私生活や容姿を話題にする企画への批判が寄せられた。

動画に出演したのは、いちから（現ANYCOLOR）で最高執行責任者（COO）を務めた岩永氏、VTuber向け配信サービスを手がけた加藤卓也氏、元吉本興業の駒井氏。配信者に恋愛感情を抱く「ガチ恋」が話題になると、岩永氏は、ある配信者に交際相手がいるかと相談され、自分なりの見立てを答えた経験も語った。

一部の人気VTuberを「裸の王様」にたとえる発言もあった。数字を持つ配信者には周囲が意見を言いづらくなるとし、本当に応援するなら視聴をやめることも必要という持論を展開した。

コメント欄には、業界を離れた人が以前の肩書きを使って演者の裏側を語ることへの違和感や、恋愛や容姿の話を笑いにする進め方への反発が寄せられた。岩永氏が退職したのは2021年4月で、当時の経験を現在の業界に重ねることに疑問を示す声もあった。