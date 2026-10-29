ポート数が限られるモバイルノートPCでオフィス作業をしていると、2つの問題に直面しがち。それは「端子が足りない」という拡張性の問題と、「スクロールや音量調整、拡大縮小などの操作が面倒」という操作性の問題です。

モバイルノートPCでは、拡張性を確保するためにUSBハブやドッキングステーション、さらに動画編集などでは左手デバイスやショートカットキーボードを追加し机に並べるのが定番でした。しかし、周辺機器を複数並べるとごちゃごちゃと散らかり、出費もかさみます。

「それなら、ドッキングステーションとショートカットキーとダイヤルを合体すればいいのではないか？」。そんな、ありそうでなかった着眼点から生まれたのが、エレコムの「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」（型番：DST-L080BPBK）です。

「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」は、4K/60Hz出力対応のHDMIや最大90W対応のUSB PD給電、有線LANなど豊富なポートを備えた多機能ドッキングステーションながら、天面にカスタマイズ可能な物理キーとダイヤルを搭載しています。

ビジネスシーンでのビデオ会議やスプレッドシート操作はもちろん、動画編集やイラスト制作といったクリエイティブワークまで、手元で直感的に操作可能。端子の少ないモバイルノートPCの拡張性と操作性を底上げし、生産性を高めてくれる「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」のレビューをお届けします！