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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第254回

エレコム「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」

ドッキングステーションにダイヤル付けたらメガ進化！ ありそうでなかった周辺機器は本当に便利か試してみた

2026年10月29日 17時30分更新

文● 南田／オカモト／ASCII　編集●ASCII　撮影●パシャ

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エレコム「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」

　ポート数が限られるモバイルノートPCでオフィス作業をしていると、2つの問題に直面しがち。それは「端子が足りない」という拡張性の問題と、「スクロールや音量調整、拡大縮小などの操作が面倒」という操作性の問題です。

　モバイルノートPCでは、拡張性を確保するためにUSBハブやドッキングステーション、さらに動画編集などでは左手デバイスやショートカットキーボードを追加し机に並べるのが定番でした。しかし、周辺機器を複数並べるとごちゃごちゃと散らかり、出費もかさみます。

　「それなら、ドッキングステーションとショートカットキーとダイヤルを合体すればいいのではないか？」。そんな、ありそうでなかった着眼点から生まれたのが、エレコムの「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」（型番：DST-L080BPBK）です。

次ページ：左手デバイス＋拡張ドックという新提案

　「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」は、4K/60Hz出力対応のHDMIや最大90W対応のUSB PD給電、有線LANなど豊富なポートを備えた多機能ドッキングステーションながら、天面にカスタマイズ可能な物理キーとダイヤルを搭載しています。

　ビジネスシーンでのビデオ会議やスプレッドシート操作はもちろん、動画編集やイラスト制作といったクリエイティブワークまで、手元で直感的に操作可能。端子の少ないモバイルノートPCの拡張性と操作性を底上げし、生産性を高めてくれる「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」のレビューをお届けします！

パッと見ではシンプルなダイヤル付き左手デバイスですが、実はドッキングステーションというアイデアガジェット

【目次】この記事で書かれていること：

「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ドックと左手デバイスが融合 オンライン会議や作業がスムーズに
2）4K/60Hz出力＆最大90W給電対応！ 接続端子を8ポート拡張
3）オフィスの卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ

購入時に確認したい2つのポイント
1）単なるハブとして見ると高価に感じる面も
2）自分好みのキー割り当てを見つける「工夫」が必要

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

🎬【3分で要約】エレコム「8in1ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」動画解説

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