アンカーがスマート睡眠スピーカー「SleepLab」などを一斉発表

アンカー・ジャパンは2026年11月12日、オープンイヤー型イヤホン、ワイヤレスヘッドホン、睡眠サポート機器、法人向けAIボイスレコーダーのAnkerブランド新製品群を一挙に発表した。

最注目は睡眠サポート系製品の拡充で、新たにスマート睡眠スピーカー「SleepLab」シリーズを2製品ラインアップ。

【スマート睡眠スピーカー】SleepLabシリーズ

SleepLab

スピーカー、時計、間接照明を1台に集約した光目覚まし搭載スマートスピーカー。光目覚ましと間接照明機能に加えて、空間オーディオ＆180以上の入眠サウンドにより、心地よい入眠空間を演出する。2027年春頃発売予定で、直販価格は2万4990円。

SleepLab Pro

60GHzミリ波レーダーを搭載し、身体に触れずに睡眠状態を計測できるスマート睡眠スピーカー。計測した睡眠深度に合わせて光と音を自動制御し、入眠から起床までを一括サポートする。

また、7.5W×2の空間オーディオスピーカーと音声コントロール機能を搭載。2027年春頃発売予定で、直販価格は3万9990円。

【睡眠特化型イヤホン】Sleep Earbudsシリーズ

Sleep Earbuds 4

ノイズ低減性能が最大5dB向上し、睡眠時のいびきや生活音をしっかりカットする睡眠用イヤホン。ボディは約20％スリム化され、単体で最長9.5時間駆動。さらに非接触充電にも対応した。2027年1月発売予定で、直販価格は3万4990円。

Sleep Earbuds 4 Pro

光学式心拍センサーで生体データを計測し、個人の睡眠状態を高精度に可視化できるProモデル。入眠用サウンドは計測データに基づき、音源のテンポや周波数をリアルタイムに自動調整。

ケースはAMOLEDディスプレーを搭載し、ケース側の画面上で睡眠データの確認やアラーム設定が手元で完結する。2027年春頃発売予定で、直販価格は4万9990円。

【オープンイヤー型イヤホン】AeroClipシリーズ

AeroClip 2

耳を塞がずに快適な装着感のイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン。前モデルから約20％のスリム化により、圧迫感を低減。12mmの複合振動版板ドライバーを採用し、LDACにも対応する。直販価格は2万2990円。

AeroClip 2 Pro

AIチップ「Thus」と11mmデュアル振動板ドライバーを搭載したオープンイヤーの最上位フラッグシップ。AIボイスレコーダーをイヤホン本体に内蔵。イヤホン長押しで即座に録音でき、AIによる文字起こしや要約、話者識別に単体で対応。

また、11mmデュアル振動板を搭載し、Dolby Atmos再生に最適化。2027年3月発売予定で、直販価格は3万2990円。

【ワイヤレスヘッドホン】Spaceシリーズ

Space 2 Pro

最高峰の静寂と音質を追求したフラッグシップヘッドホン。35mmカスタム高音質ドライバーと独自のAIチップ「Thus」により周囲の騒音を高精度に分析し、前モデル比約1.5倍のノイズキャンセリング性能を発揮。3DオーディオとLDACにも対応する。

6基のマイクとThusの連携による高品位通話に加え、アプリ経由でのリスニング翻訳・対話翻訳も可能。直販価格は3万2990円。

【法人向けAIボイスレコーダー】Soundcore Work

Soundcore Work for Notta

重さ約10gのAIマイクと、AI文字起こしサービス「Notta」を統合した法人向け音声記録ソリューション。精度98.86％のAI文字起こし・自動要約テキストからToDoやネクストアクションまで自動整理。音声・テキストデータのAI学習非利用を徹底し、国内サーバー保管やSAML SSOに対応する。