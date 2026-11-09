【本日発売】カップヌードル×「ごはんですよ！」で「シーですよ！」に！ 異世界合体3品

日清食品は本日11月9日に「カップヌードル 異世界合体」シリーズ3品を全国で発売します。



「築地銀だこ」のたこ焼、「湖池屋」のカラムーチョ、「桃屋」のごはんですよ！と、それぞれカップヌードルの定番フレーバーを組み合わせた、名前の通り"異世界合体"の3品が爆誕！

ええ、その組み合わせ……

日清食品「カップヌードル 異世界合体」3品が登場！

商品の詳細をチェックしてきましょう。



●カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル＆銀だこ 279円

カップヌードルと築地銀だこの「たこ焼」が合体！ その名も「カギンダコヌーンダコ」。



おなじみのカップヌードルのスープに、だしの旨みやあおさ、紅しょうが、ソースの風味をプラス。具材にはタコ風ボールや揚げ玉も入っています。



仕上げに別添の「香ばし風味 特製オイル」を加えると、油で焼いたたこ焼のような香ばしさが広がるんだとか。

●カップヌードル 異世界合体シリーズ カレー＆カラムーチョ 279円

カップヌードル カレーと、湖池屋の人気スナック「カラムーチョ」が合体した「カームーチョ」。



カレー味のスープに、唐辛子の辛みとガーリック、野菜の旨みを加えた辛旨仕立て。具材には、カラムーチョを思わせるホットチリ味付ポテトが入っています。



さらに、別添の「ホットチリ味パウダー」で後引く辛さをプラス。

●カップヌードル 異世界合体シリーズ シーフードヌードル＆ごはんですよ！ 279円

シーフードヌードルと桃屋の「ごはんですよ！」が合体した、その名も「シーですよ！」。



シーフードヌードルのスープに海苔の風味を加え、別添の「ごはんですよ！入り 特製ペースト」で磯の香りを際立たせたそうです。



具材はイカ、カニカマ、キャベツ、たまご、ネギ。シーフードの旨みに海苔の風味が重なった、磯の香り豊かな一杯に仕上がっているとか。

「シーですよ！」って名前に無理がない!?

どれも異世界すぎな組み合わせ。なぜコラボの発想になったのか？ と不思議なくらい（笑）。

みなさんはどれが気になりますか？ ナベコは桃屋の「ごはんですよ！」と合体した「シーですよ！」。案外ちゃんとおいしいのだろうと思いつつ、この名前には無理があるだろうと思ったり……。



そんなこと含めて気になります！

※価格は税込み表記です。