バンダイナムコエンターテインメントは11月8日、アイドル育成SLG「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて、新たなプロデュースアイドル「氷渡 香名江」を11月16日に実装することを発表した。突然の発表に、ユーザーからは驚きの声があがっている。

香名江は、初期アイドルの1人「倉本 千奈」お付きのメイドさん。主人の熱烈なファンでもあり、なぜか今までも千奈のコミュにイラストとボイス付きで登場していた。ビジュアルが美しいことから、「香名江のプロデュースをさせてくれ！」という声は以前からあがっていた経緯がある（ただし冗談交じり）。

そして今回、ついに実装が決定。しかも発表から1週間後に実装＋前日譚イベントを即日配信というスピード感だ。

ユーザーからは「は？」「コラかと思ったら公式だったでござる」「エイプリルフールはまだですよ」「これ予想できた人おる？」など、驚きと困惑の声が寄せられていた。

いっぽうで、「これが許されるなら学マスのあらゆるキャラに実現の可能性が！」「夢が広がる発表だ」「十王邦夫、実装待ってます」「放送部長も来てほしい」「極月編にも期待できるぞ」「燐羽は!?ねぇ燐羽は!?」と、さらなるプレイアブル化に期待する声も。

来たる実装日11月16日は、「学マス」の2.5周年当日でもある。まさかのサプライズにユーザーの熱が盛り上がっている状況だ。今後の発表にも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.