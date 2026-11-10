サポートカード「SSR [馳せて奪うは映山紅]ノーリーズン」と「SR [黄昏に馳せる追憶]ステイゴールド」も登場

Cygamesは11月10日、iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘として最新育成シナリオ「朋、史解き ―午式駿大祭―」で活躍した「★★★ [熟れしめでたし実り姫]ユキノビジン」を実装。

あわせて、彼女が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」を開催した。開催期間は、2026年11月19日11時59分まで。

また、以下の2種のサポートカードが登場する「ピックアップ サポートカードガチャ」も開催中。こちらの期間も、上記と同じく11月19日11時59分までだ。

・SSR [馳せて奪うは映山紅]ノーリーズン

・SR [黄昏に馳せる追憶]ステイゴールド

公式サイトのお知らせや公式Xでも本件に関して詳しく紹介しているので、ぜひともチェックしてほしい。

▼公式サイトお知らせはこちら

https://umamusume.jp/news/detail?id=3535

▼公式Xはこちら

https://x.com/uma_musu

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Google Play Games）：配信中（2023年4月19日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。