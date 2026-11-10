サポートカード「SSR [馳せて奪うは映山紅]ノーリーズン」と「SR [黄昏に馳せる追憶]ステイゴールド」も登場
★3ユキノビジン（CV：山本希望さん）が『ウマ娘 プリティーダービー』に登場！
Cygamesは11月10日、iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘として最新育成シナリオ「朋、史解き ―午式駿大祭―」で活躍した「★★★ [熟れしめでたし実り姫]ユキノビジン」を実装。
あわせて、彼女が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」を開催した。開催期間は、2026年11月19日11時59分まで。
★3[熟れしめでたし実り姫]ユキノビジン（CV：#山本希望 さん）が登場！ ガチャで獲得すると今だけピース×90がおまけで付いてきます！ #ウマ娘 #ゲームウマ娘 https://t.co/RvIsQoMMLW— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) November 10, 2026
また、以下の2種のサポートカードが登場する「ピックアップ サポートカードガチャ」も開催中。こちらの期間も、上記と同じく11月19日11時59分までだ。
・SSR [馳せて奪うは映山紅]ノーリーズン
・SR [黄昏に馳せる追憶]ステイゴールド
公式サイトのお知らせや公式Xでも本件に関して詳しく紹介しているので、ぜひともチェックしてほしい。
▼公式サイトお知らせはこちら
https://umamusume.jp/news/detail?id=3535
▼公式Xはこちら
https://x.com/uma_musu
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Google Play Games）：配信中（2023年4月19日）
PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
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