13社が集う、メガハウス主催のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2026」が9月26日、秋葉原UDXのAKIBA SQUAREにて開催された。今年は「F-DASH!!!」をテーマに各社から最新フィギュアやグッズなどが大ボリュームで登場。初展示となるフィギュアも多数お披露目されている。

そんな新作フィギュア満載のメガホビEXPO 2026の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。

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●アニプレックス

●クレーネル

●電撃ホビーウェブ

●あみあみ

●GOLDENHEADPLUS

●アリスグランド

●ホビージャパン（AMAKUNI）