13社が集う、メガハウス主催のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2026」が9月26日、秋葉原UDXのAKIBA SQUAREにて開催された。今年は「F-DASH!!!」をテーマに各社から最新フィギュアやグッズなどが大ボリュームで登場。初展示となるフィギュアも多数お披露目されている。
そんな新作フィギュア満載のメガホビEXPO 2026の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。
秋葉原で「メガホビEXPO 2026」が開催
●メガハウス
「楽園追放 心のレゾナンス」Lucrea ガブリエル 2027年2月発売予定
「ONE PIECE」Portrait.Of.Pirates “Elevated Boost”ナミ 2027年発売予定
「ONE PIECE」Portrait.Of.Pirates “Elevated Boost”神の騎士団 軍子宮 2027年3月下旬発売予定
「コードギアス 反逆のルルーシュ」G.E.M.シリーズ ナナリーinワンダーランド チェシャ猫 C.C. 発売時期未定
「超かぐや姫！」るかっぷ 月見ヤチヨ 2027年5月下旬発売予定
「NARUTO-ナルト-」GALSライト 日向ヒナタ 発売時期未定
「銀魂」G.E.M.シリーズ てのひら神楽ちゃん 発売時期未定
「機動戦士ガンダム」GGG（ガンダム・ガールズ・ジェネレーション） マチルダ・アジャン feat.ことぶきつかさ 発売時期未定
「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」B-Style アイナ・サハリン バニーVer. 発売時期未定
「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」Lucreaらいと ラクス・クライン 水着Ver. 発売時期未定
●アニプレックス
「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 喜多川海夢 宝鐘マリン Cosplay Ver. 発売時期未定
「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 宝鐘マリン My Dress-Up Darling Cosplay Ver. 発売時期未定
●クレーネル
「ウマ娘 プリティーダービー」ハルウララ［初うらら♪ さくさくら］Ver. 発売時期未定
「ウマ娘 プリティーダービー」ヴィクトワールピサ 勝負服Ver. 発売時期未定
「NEEDY GIRL OVERDOSE」パープル・ロリポップ 2027年8月発売予定
「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」ワス 発売時期未定
●電撃ホビーウェブ
「ラブライブ！」高坂穂乃果／南ことり／園田海未 僕たちはひとつの光ver. 2026年10月発売予定
●あみあみ
「テイルズ オブ アライズ」シオン 発売時期未定
●GOLDENHEADPLUS
「THE KING OF FIGHTERS XV」ブルー・マリー 受注中
●アリスグランド
「ゴブリンスレイヤーⅡ」妖精弓手（エルフ） ゴブリンとの死闘Ver. 予約受付中
●ホビージャパン（AMAKUNI）
「ペルソナ3 リロード」桐条美鶴 予約受付中
「Fate/Grand Order」アーチャー／バーヴァン・シー 発売時期未定