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超かぐや姫にまどマギ、ナディア、ウマ娘！ 「メガホビEXPO 2026」に満載の新作フィギュアをチェック

2026年09月26日 18時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　13社が集う、メガハウス主催のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2026」が9月26日、秋葉原UDXのAKIBA SQUAREにて開催された。今年は「F-DASH!!!」をテーマに各社から最新フィギュアやグッズなどが大ボリュームで登場。初展示となるフィギュアも多数お披露目されている。

　そんな新作フィギュア満載のメガホビEXPO 2026の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。

メガホビEXPO

秋葉原で「メガホビEXPO 2026」が開催

●メガハウス

メガホビEXPO

「楽園追放 心のレゾナンス」Lucrea ガブリエル　2027年2月発売予定

メガホビEXPO

「ONE PIECE」Portrait.Of.Pirates “Elevated Boost”ナミ　2027年発売予定

メガホビEXPO

「ONE PIECE」Portrait.Of.Pirates “Elevated Boost”神の騎士団 軍子宮　2027年3月下旬発売予定

メガホビEXPO

「コードギアス 反逆のルルーシュ」G.E.M.シリーズ ナナリーinワンダーランド チェシャ猫 C.C.　発売時期未定

メガホビEXPO

「超かぐや姫！」るかっぷ 月見ヤチヨ　2027年5月下旬発売予定

メガホビEXPO

「NARUTO-ナルト-」GALSライト 日向ヒナタ　発売時期未定

メガホビEXPO

「銀魂」G.E.M.シリーズ てのひら神楽ちゃん　発売時期未定

メガホビEXPO

「機動戦士ガンダム」GGG（ガンダム・ガールズ・ジェネレーション） マチルダ・アジャン feat.ことぶきつかさ　発売時期未定

メガホビEXPO

「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」B-Style アイナ・サハリン バニーVer.　発売時期未定

メガホビEXPO

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」Lucreaらいと ラクス・クライン 水着Ver.　発売時期未定

●アニプレックス

メガホビEXPO

「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 喜多川海夢 宝鐘マリン Cosplay Ver.　発売時期未定

メガホビEXPO

「その着せ替え人形は恋をする」×ホロライブ 宝鐘マリン My Dress-Up Darling Cosplay Ver.　発売時期未定

●クレーネル

メガホビEXPO

「ウマ娘 プリティーダービー」ハルウララ［初うらら♪ さくさくら］Ver.　発売時期未定

メガホビEXPO

「ウマ娘 プリティーダービー」ヴィクトワールピサ 勝負服Ver.　発売時期未定

メガホビEXPO

「NEEDY GIRL OVERDOSE」パープル・ロリポップ　2027年8月発売予定

メガホビEXPO

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」ワス　発売時期未定

●電撃ホビーウェブ

メガホビEXPO

「ラブライブ！」高坂穂乃果／南ことり／園田海未 僕たちはひとつの光ver.　2026年10月発売予定

●あみあみ

メガホビEXPO

「テイルズ オブ アライズ」シオン　発売時期未定

●GOLDENHEADPLUS

メガホビEXPO

「THE KING OF FIGHTERS XV」ブルー・マリー　受注中

●アリスグランド

メガホビEXPO

「ゴブリンスレイヤーⅡ」妖精弓手（エルフ） ゴブリンとの死闘Ver.　予約受付中

●ホビージャパン（AMAKUNI）

メガホビEXPO

「ペルソナ3 リロード」桐条美鶴　予約受付中

メガホビEXPO

「Fate/Grand Order」アーチャー／バーヴァン・シー　発売時期未定

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