「ドラクエウォーク」でFF14コラボ開催 ギガモンにバハムート・ラムダ登場
スクウェア・エニックスは11月2日、位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）にて、「ファイナルファンタジーXIV（以下、FF14）」とのコラボレーションイベントを開催した。
今回のイベントでは、「FF14」に登場するキャラクター・アルファ、オメガ、モーグリとともに、特別仕様のギガモンスター「バハムート・ラムダ」に立ち向かうこととなる。イベント期間は11月30日まで。
通常フィールドには「ボムの群れ」が現れ、「アラガントームストーン：冒険」を入手して見た目装備や★５アクセサリーと交換できる。
コラボ記念パスを購入すれば、モフモフな見た目の「モグモグヘッド」「モグモグボディ」や、スタンプ「初見です！」が手に入る。有償5000ジェムで、しっかり歩けば無償5000ジェムが返ってくる仕組みだ。
さらに、メインストーリー19章も同時実装。新装備である「白銀の仮面騎士装備」はFFコラボっぽい（竜騎士？）と評判に。実際はDQウォークのオリジナル装備の模様だ。
10月31日～11月1日に開催された「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in TOKYO」にて突如告知され、間もなく実装された今回のコラボイベント。今後、「FF14」側でもDQウォークコラボを実施するとのことなので、そちらも続報に期待したい。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストウォーク
ジャンル：位置情報RPG
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2019年9月12日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
＜制作スタッフ＞
ゼネラルディレクター：堀井雄二氏
キャラクターデザイン：鳥山明氏
音楽：すぎやまこういち氏
開発：コロプラ
企画・制作：スクウェア・エニックス
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
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