エレコムは11月17日、同社が2025年7月22日付けで公表したWi-Fiルーターの脆弱性情報を更新。「WRC-BE94XS-B」を対象機種に追加した。既存の「WRC-BE36QS-B」「WRC-W701-B」とあわせて、合計3機種が対象となる。
脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
・ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題（CVE-2025-46267）
・ウェブ管理画面におけるOSコマンドインジェクション（CVE-2025-53472）
●想定される影響（一例）
・デバッグ機能を有効化される（CVE-2025-46267）
・任意のOSコマンドを実行される（CVE-2025-53472）
エレコムでは影響を受ける製品に対して、修正版のファームウェアを提供中。該当製品および修正済みのファームウェアバージョンは以下のとおりだ。
●脆弱性の影響を受ける製品と修正版ファームウェアのバージョン
■Wi-Fiルーター
・WRC-BE36QS-B：Ver.2.1.3以降
・WRC-W701-B：Ver.2.1.3以降
・WRC-BE94XS-B：Ver.2.2.5以降
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