エレコムは11月17日、同社が2025年7月22日付けで公表したWi-Fiルーターの脆弱性情報を更新。「WRC-BE94XS-B」を対象機種に追加した。既存の「WRC-BE36QS-B」「WRC-W701-B」とあわせて、合計3機種が対象となる。

脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 ・ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題（CVE-2025-46267）

・ウェブ管理画面におけるOSコマンドインジェクション（CVE-2025-53472）

●想定される影響（一例） ・デバッグ機能を有効化される（CVE-2025-46267）

・任意のOSコマンドを実行される（CVE-2025-53472）

エレコムでは影響を受ける製品に対して、修正版のファームウェアを提供中。該当製品および修正済みのファームウェアバージョンは以下のとおりだ。