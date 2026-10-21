バンダイナムコエンターテインメントは10月20日、アイドル育成SLG「学園アイドルマスター」（以下、学マス）の番組「はつぼし放課後とーく」を放送。そのなかのとある発表について、ユーザー間で議論が巻き起こっている。

その発表とは、来たる11月16日の2.5thアニバーサリーへ向けた施策「あなたはどっち派！？ログインボーナス」についてだ。最高レアリティのSSRプロデュースアイドルが「1人確定の1連ガシャチケット」か、「出現率10倍の5連ガシャチケット」かをユーザーそれぞれで選べるというもの。

確定派の声は「安定を求める」「1人確定のほうが嬉しい」「私の運じゃ10倍5連では出ない」「ソシャゲガチャで確率は当てにならん」「10倍でも100人引いて33人はSSR0枚だぞ」など、堅実な意見が寄せられていた。

いっぽう出現率10倍派の声は「10倍で。全力でハラハラしたい」「67％で1人以上出るなら10倍5連でしょう！」「良い感じでヒリつくから10倍」「確定なんてつまんねぇ、博打に行こうぜみんな！」「5連でドパるに決まってんだろ」「5人SSR来るかもしれないしね」など、ロマンを求める意見が寄せられている。

なかには「うーん間をとって確定5連で！」「どっちがいい？どっちも！」「欲を言えば10倍10連」などと欲望まみれな声も。堅実な1枚か、上振れ狙いの10倍5連か、選択はユーザーの手にゆだねられる。キャンペーンは11月6日～11月16日にログインすることで参加可能だ。

番組ではそのほか、順次実装されてきた「ガラクタロードガシャ」の雨夜 燕／倉本 千奈／秦谷 美鈴が一挙に発表され、「いきなり乱発してきたぁ」「小悪魔ガシャで搾り取られて石ないよぉ」「全員強くて困る」など、2.5th直前にして悩みの種が増えている格好だ。

ガラクタロードガシャはSSR出現率が通常の1.5倍になる「フェス限定ガシャ」。どこで石を使うのか、よく考えたい。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.