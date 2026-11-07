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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第361回

登場モンスターは500種以上！ 発売1ヵ月前の『ドラゴンクエストモンスターズ４』Switch 2版が14％オフ

2026年11月07日 09時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ」をチェック！
 

この冬注目の1作！
「ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ」

　「ドラゴンクエストモンスターズ４」は、スクウェア・エニックスが2026年12月3日に発売するRPGです。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2 パッケージ版（Amazon限定特典なし）が、7309円（14％オフ）で予約受付中です（11月6日現在）。

　本作は、「ドラクエ」のモンスターを収集・育成する「モンスターズ」シリーズのナンバリング最新作。人気の高い「ドラゴンクエストV　天空の花嫁」のヒロインたちが主人公に抜擢され、新旧500種類以上のモンスターを仲間に加えて冒険を繰り広げます。

　また、フィールドではモンスターがキャラの後ろをついてくるのもポイント。一緒に冒険している気分が味わえるほか、大小サイズや種類の違いを眺めているだけでも楽しくなります。通信機能ではシリーズ初の「共闘マルチバトル」も用意されており、他プレイヤーとの交流にも期待ができます。

「ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ」の特徴

モンスターを配合して自分好みの強力なパーティを育成

　仲間にしたモンスター同士を掛け合わせる【配合システム】が特徴。新たな種族や強力な個体を生み出し、奥深い育成を楽しめます。

お気に入りのモンスターと一緒にフィールドを冒険できる

　種族やサイズを問わず、仲間にしたモンスターを連れて冒険が可能。お気に入りのパーティで未知の世界へ旅立てます。

世界中のモンスターマスターと競える充実の通信バトル

　通信機能に対応し、オンラインで世界中のプレイヤーと対戦可能。真剣勝負から手軽なバトルまで多彩なモードを楽しめます。

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まとめ：準備は今のうちに！

　おすすめしたいのは、「モンスターの収集・育成」が好きな人です。最弱のスライムを最強へ導いてもいいですし、まだ見ぬ強力なモンスターに出会ってパーティー編成を考えるのも楽しい作品です。

　今作では主人公選択が可能なほか、舞台が過去シリーズに登場した「カレキの国」からスタートするので、昔ながらの「モンスターズ」が好きな人はマストバイ！ 製品版へデータを引き継げる体験版も配信中なので、準備は今のうちです。

　発売まであと1ヵ月。パッケージ版を14％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。

Amazon.co.jpでチェック

ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ -Switch2

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