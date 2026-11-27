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iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは256GBモデルを、14万5900円（23％オフ）で販売しています（11月27日現在）。

厚さ約5.64mm、重さ165gの薄型軽量ボディに、最大120HzのProMotion対応6.5インチディスプレーとA19 Proチップを搭載したSIMフリー端末です。

チタニウムフレームやCeramic Shieldによる堅牢性に加え、2倍望遠対応48MP Fusionカメラや18MPセンターフレームフロントカメラ、最大27時間のビデオ再生バッテリーを備え、日常使いを軽快にこなします。

薄型軽量かつ高い堅牢性

約5.64mmの薄さと165gの軽さに加え、チタニウムフレームやCeramic Shieldを採用し、軽快さと頑丈さを両立しています。

パワフルなチップと快適なディスプレー

A19 Proチップの効率的な処理性能と、最大120HzのProMotionに対応した6.5インチディスプレイで快適な操作感を得られます。

48MPカメラ＆大容量バッテリー

2倍望遠対応の48MP Fusionカメラや18MPフロントカメラに加え、最大27時間のビデオ再生に対応するバッテリーを搭載します。

まとめ：軽さを実感できる端末

おすすめしたいのは、「薄型の高性能スマホ」を求めている人です。「iPhone 17」シリーズと比べても軽量化に秀でた端末で、手に取るたびにその軽さを実感できます。

さらにスペックもiPhone 17 Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。ブラックフライデーセールで23％オフ、この機会に購入を検討してみては。