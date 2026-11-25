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「AERO FLOW GRVL GTX」は、サロモンが販売するトレイルランニングシューズです。Amazon.co.jpでは、1万5000円（9％オフ）などで販売されています（11月25日現在）。

舗装路から砂利道、トレイルまで多様な地形に対応。防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用し、ドライな履き心地を保ちます。

軽量なoptiFORMミッドソールによるクッション性と、素早くフィット感を調節できるQuicklaceシステムを備え、日常のランニングからアウトドアまで幅広く活躍する一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX防水とGravel Contagripで全地形に対応

GORE-TEXメンブレンが雨や水濡れを防ぎ、砂利道から舗装路まで優れたトラクションを発揮するソールで安定して走れます。

optiFORMミッドソールによる快適なクッションと反発性

軽量でクッション性に優れたEVAフォーム採用のoptiFORMミッドソールが、機動性と反発性を高め快適な履き心地を支えます。

軽量設計とQuicklaceでスムーズな足運びとフィット感

軽量デザインに加え、締め付けを簡単に調節できるQuicklaceシステムを搭載。ストレスのない足運びとフィット感を実現します。

まとめ：天候問わず履ける一足

おすすめしたいのは、「軽くて万能な靴」を探している人です。ゴアテックス素材を採用してドライな履き心地を実現しつつ、軽さとソフトなクッション性を重視した一足です。

街歩きのアスファルトから山道の砂利・トレイルまで幅広く安定するソールを採用。コードを引くだけで靴の締め具合を調整でき、蝶々結びをする必要もありません。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。