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本製品は、Appleが販売するワイヤレスイヤホンです。Amazon.co.jpでは、3万3800円（21％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。公式で買うより、9000円安いです。

アクティブノイズキャンセリング（ANC）や空間オーディオ、心拍数センサー、ライブ翻訳などを備えたワイヤレスイヤホンです。

1回の充電で最大8時間、ケース併用で最大24時間の再生に対応し、5サイズのイヤーチップや防塵・耐汗耐水性能、USB-C充電ケースも備えています。日常のリスニングからワークアウトや会話サポートまで幅広く活躍します。

強力なノイズキャンセリングと立体的なサウンド

最大2倍の雑音低減をうたうANCと3Dサウンド、5サイズのイヤーチップで集中しやすい聴取環境とフィット感を得られます。

心拍数センサーやライブ翻訳などの多彩な機能

ワークアウト向けの心拍数センサーやライブ翻訳、補聴・聴覚保護機能を備え、日常や運動の幅広いシーンで使えます。

最長24時間再生とUSB-C・耐汗耐水性能

ANC有効時に最大8時間、ケース併用で最大24時間再生でき、防塵・耐汗耐水性能やUSB-C対応ケースも備えています。

まとめ：着け心地が良くてバッテリー持ちも◎

おすすめしたいのは、「高品質なノイズキャンセリングイヤホン」を求める人です。雑音の除去機能は目覚ましい進化を遂げており、集中して作業するのに欠かせないという声もあります。

着け心地も良く、バッテリーも長持ちでノイキャンの効きもバッチリ。長く使うと考えればこのお値段も納得です。ブラックフライデーで21％オフと安くなったこのタイミングを、お見逃しなく。