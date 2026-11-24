※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パフォーマーIII C10」は、コールマンが販売する封筒型寝袋です。Amazon.co.jpでは、3346円（32％オフ）で販売中で、売れています（11月24日現在）。

本製品は、快適使用温度10度以上に対応した寝袋です。幅約80cmのゆったりサイズで布団のような寝心地を実現し、ファスナーを全開にすれば掛け布団としても使えます。

家庭の洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル仕様に加え、同モデル同士の連結も可能。約1.1kgと軽量で収納ケースも付属し、キャンプや車中泊から来客用、防災備蓄まで幅広く活躍します。

洗濯機で丸洗い可能なウォッシャブル仕様で清潔をキープ

家庭にある洗濯機で丸洗いできるため、アウトドアでの汗や汚れが気になっても手軽にケアでき、いつでも清潔な状態で使えます。

掛け布団にも連結にも対応するゆったり封筒型デザイン

幅約80cmの封筒型で窮屈感がなく、ファスナー全開で掛け布団としても活躍します。同モデル同士を連結して親子で寝ることも可能です。

撤収しやすいロールコントロール機能と収納ケース付き

収納時のズレを防ぐ「ロールコントロール」や噛み込み防止の「ジッププロー」を装備。約1.1kgと軽量で付属ケースにまとめられます。

まとめ：丸洗い出来て衛生的にもGOOD

おすすめしたいのは、「手軽に使える寝袋」を求める人です。幅80cmとゆったり使えるので自宅の布団のような寝心地を提供。キャンプで使うのはもちろん、車中泊や仮眠用、防災用にも使えます。

また、家庭用の洗濯機で丸洗いできるので、清潔に保てるのもポイント。2つ以上使う場合はファスナーを合わせて連結し、子どもと離れず寝ることもできます。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。