Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第396回
ゲームもサクサク動く！ 小型ハイエンドスマホ「Xiaomi 15」が6％オフ
2026年11月24日 18時00分更新
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高性能なコンパクトスマホ
「Xiaomi 15」
Xiaomi 15は、シャオミが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは9万3276円（6％オフ）で販売され、売れています（11月24日現在）。
本製品は、ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラと、ハイエンドCPU「Snapdragon 8 Elite」を搭載した端末です。
幅1.38mmの極細ベゼルを採用した6.36インチのコンパクトボディに、5240mAhの大容量バッテリーと90W急速充電を凝縮。メモリ12GB・ストレージ256GBを備え、持ちやすいサイズ感で高い撮影体験と処理性能を両立しています。
「Xiaomi 15」の特徴
ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラシステム
F値1.62のライカSummilux光学レンズを採用。14mmから120mmの焦点距離をカバーし、低光量でも高精細に撮影できます。
Snapdragon 8 Elite搭載のコンパクトボディ
3nmプロセスのSnapdragon 8 Eliteと12GBメモリを内蔵。手に収まりやすい6.36インチ筐体で重いゲームも快適です。
3200nitsの高輝度有機ELと5240mAh大容量バッテリー
日差しの下でも見やすい6.36インチCrystalRes有機ELを採用。5240mAhバッテリーと90Wハイパーチャージにも対応します。
まとめ：小型なのに重いゲームもサクサク動く！
おすすめしたいのは、「コンパクトな高性能スマホ」を求める人です。6.36インチと小型のボディかつ極細ベゼルで画面は広く確保。そのうえでメモリ12GB＋高性能チップで重いゲームもサクサク動く快適さを誇ります。
カメラはライカとの共同開発で安心の品質。トリプルカメラシステムであらゆる焦点距離をカバーし、色彩豊かな画像を撮影できます。6％オフでお安いこの機会に、ぜひご検討ください。
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