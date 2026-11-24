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Xiaomi 15は、シャオミが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは9万3276円（6％オフ）で販売され、売れています（11月24日現在）。

本製品は、ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラと、ハイエンドCPU「Snapdragon 8 Elite」を搭載した端末です。

幅1.38mmの極細ベゼルを採用した6.36インチのコンパクトボディに、5240mAhの大容量バッテリーと90W急速充電を凝縮。メモリ12GB・ストレージ256GBを備え、持ちやすいサイズ感で高い撮影体験と処理性能を両立しています。

ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラシステム

F値1.62のライカSummilux光学レンズを採用。14mmから120mmの焦点距離をカバーし、低光量でも高精細に撮影できます。

Snapdragon 8 Elite搭載のコンパクトボディ

3nmプロセスのSnapdragon 8 Eliteと12GBメモリを内蔵。手に収まりやすい6.36インチ筐体で重いゲームも快適です。

3200nitsの高輝度有機ELと5240mAh大容量バッテリー

日差しの下でも見やすい6.36インチCrystalRes有機ELを採用。5240mAhバッテリーと90Wハイパーチャージにも対応します。

まとめ：小型なのに重いゲームもサクサク動く！

おすすめしたいのは、「コンパクトな高性能スマホ」を求める人です。6.36インチと小型のボディかつ極細ベゼルで画面は広く確保。そのうえでメモリ12GB＋高性能チップで重いゲームもサクサク動く快適さを誇ります。

カメラはライカとの共同開発で安心の品質。トリプルカメラシステムであらゆる焦点距離をカバーし、色彩豊かな画像を撮影できます。6％オフでお安いこの機会に、ぜひご検討ください。