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「ポケモン も～っと! ポケなで モンスターボール」は、タカラトミーが販売する玩具です。Amazon.co.jpでは、6153円（24％オフ）で販売されています（11月24日現在）。

本製品は、なでたりよびかけたりしてポケモンとふれあえるモンスターボール型玩具。ボイス付きの7匹を含む177匹のポケモンと出会え、お世話やバトル、おでかけ、通信遊びなどを楽しめます。

日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語切り替えにも対応し、日本おもちゃ大賞2026キャラクター部門優秀賞を受賞しています。また、Amazon トイオブザイヤー2026の「ベーシックトイ部門」第4位にランクインした人気商品でもあります。

なで方やよびかけに反応！ボイス付き7匹を含む177匹収録

やさしくなでると笑顔になり、よびかけると反応します。ボイス付きの7匹を含む177匹と出会え、お世話やバトルも楽しめます。

ともだちとの通信遊びやおでかけ・お部屋替えも充実

本商品同士の通信で出会えるポケモンがいるほか、おでかけやきのみ集め、お部屋のもようがえ、思い出を振り返るにっき機能も備えます。

日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語切り替えに対応

設定からいつでも日本語・英語・中国語（繁体字）へ言語を切り替えられます。日本おもちゃ大賞2026キャラクター部門優秀賞の注目作です。

まとめ：子どもへのクリスマスプレゼントに最適！

おすすめしたいのは、「ポケモン好きなお子さんがいる人」です。モンスターボール型の意匠はそれだけで心くすぐられるデザインですし、お世話したり友達と通信で遊ぶ楽しみもあるので、長く大事に遊べることを期待できます。

Amazonでも特に人気の商品をピックアップする「トイオブザイヤー」のベーシック問部門で第4位を獲得するほど売れている本製品。プレゼントにお悩みの方は、ぜひ購入をご検討ください。