TVCMには乃木坂46の一ノ瀬美空さんと芸人のトム・ブラウンが出演！
『DQモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』の新CMを公開！TVCMも放映中
スクウェア・エニックスは11月27日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）で発売予定の『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』について、ゲームプレイ映像を使用した新CM「育成＆配合篇」「目指せ最強篇」の30秒版・15秒版の全4種を公開。
ゲームの発売日は、2026年12月3日［PC（Steam）版は12月4日］。価格は、通常版のパッケージ版が8470円、ダウンロード版が7700円だ。そのほかのエディションも用意されいてるので、詳細は下記のゲーム情報を確認してほしい。
「育成＆配合篇」の15秒版は、ウェブで先行公開していた、一ノ瀬美空さんとトム・ブラウン（布川ひろきさん、みちおさん）が出演するCMとともに、本日よりTV放映を開始する。
▼「育成＆配合篇」 30秒版
https://youtu.be/pREN-LIOuFc
▼「育成＆配合篇」 15秒版
https://youtu.be/h-l_wB-F2GY
▼「目指せ最強篇」 30秒版
https://youtu.be/qq-5UUWTlhk
▼「目指せ最強篇」 15秒版
https://youtu.be/OxSBIFflrNA
『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』TVCMも放映中！
【TVCM概要】
放送開始日：2026年11月27日
放映地域：東京・名古屋・大阪・札幌・福岡
▼「どんな子が生まれる？」篇（15秒）
https://youtu.be/WteYq3Q6dj0
▼「バトル」篇（15秒）
https://youtu.be/K4T9jnQBwWs
▼「育成＆配合」篇（15秒）
https://youtu.be/h-l_wB-F2GY
無料体験版配信中！
『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』の体験版では、主人公たちが最初にたどり着く「カレキ地方」の物語が体験できるほか、新要素の「フィールドスカウト」を含む仲間モンスターのスカウトや、育成・配合を楽しめる。
体験版のセーブデータがあれば、製品版に最大8体のモンスターを引き継ぐことが可能なので、ぜひともチェックしよう。詳しくは公式サイトを確認してほしい。
▼体験版のダウンロードはこちら
Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111169
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000092410
PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA36669_00-DQM4DEMO00000000/
XBOX Series X|S／XBOX on PC：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/DQMIVDEMO/9P8B5VVG39JD
Steam：https://store.steampowered.com/app/3681610/4/
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）
発売日：2026年12月3日 ※Steam版は12月4日
価格：
通常版：8470円（パッケージ）／7700円（ダウンロード）
マスターズ版：1万3310円（パッケージ）／1万2540円（ダウンロード）
超マスターズ版：2万5000円（パッケージ）
追加DLC：
真・追憶のモグダンジョン：1320円（ダウンロード）
モンスター探検隊：1320円（ダウンロード）
メタル変化リング：1320円（ダウンロード）
スカウトパークVIPカード：880円（ダウンロード）
追加DLC4点セット：4840円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
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