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アイリスオーヤマの販売する「ぐるポカ パネルヒーター」が売れています。Amazon.co.jpでは、5900円（5％オフ）で購入できます（11月25日現在）。

本製品は、内蔵マグネットで開閉や包み込み方を選べる3WAYタイプのパネルヒーターです。赤外線で温めるため温風による乾燥や動作音が気にならず、弱モード使用時の電気代目安は1時間約2.1円と省エネ設計です。

高さ約32cmでローテーブル下にも置きやすく、自動オフタイマーや転倒防止センサーも備え、約1.07kgと軽量で丸めて収納できます。

使い分けできる3WAY構造と省エネ・静音・無風設計

マグネットで開閉や包み込み方を変えられる3WAY仕様です。赤外線で静かに温め、弱モードなら1時間約2.1円と省エネです。

高さ約32cmでローテーブル下にもフィットし丸めて収納

高さ約32cmの設計でローテーブル下でも使いやすく、面ファスナーテープで丸めてコンパクトにしまえる約1.07kgの軽量モデルです。

自動オフタイマーや転倒防止センサーなど安全設計も搭載

4時間経過で電源が切れる自動オフタイマーや、45度以上の傾き・転倒で運転を停止する転倒防止センサーを備え、安心して使えます。

まとめ：乾燥や音が気にならない暖房器具！

おすすめしたいのは、「オフィス・在宅勤務の寒さ対策」をお探しの人です。温風ではなく赤外線で温めるため、乾燥も音も気になりません。ひざ下をぽっかぽかに温めてくれます。

ひざ掛けと併用すればミニこたつにでき、弱でも暑いくらい温まります。即効性もありますし、コンパクトに収納できるのも◎。この冬の冷え対策に、ぜひ購入を検討してみてください。