Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第399回
雨の日もぬかるみも快適に歩ける！ メレルのゴアテックスシューズ「TEMPO EXP ACTIVE」
2026年11月25日 07時00分更新
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長時間の歩行に適した一足！
「ハイキングシューズ TEMPO EXP ACTIVE GORE-TEX」
メレルの「ハイキングシューズ TEMPO EXP ACTIVE GORE-TEX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万2062円（31％オフ）などで販売されています（11月24日現在）。
本製品は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXメンブレンを採用した、全天候型シューズです。シンセティックレザーとメッシュを組み合わせたアッパーにより、軽さとホールド感を両立しています。
クッション性の高いミッドソールと独自開発のグリップ力に優れたラバーソールが安定した歩行を支え、街履きからキャンプ、ハイキングまで幅広く活躍。長時間履いていても疲れにくい一足となります。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ハイキングシューズ TEMPO EXP ACTIVE GORE-TEX」の特徴
GORE-TEXメンブレン採用による高い防水・透湿性能
防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを搭載しています。雨やぬかるみでも水の浸入を防ぎ、靴内のムレを逃がして快適です。
独自開発ラバーソールによる優れたグリップ力と耐久性
深いラグパターンを備えたメレル独自開発のラバーソールを採用。濡れた岩場や土、舗装路まで多様な路面で確かなグリップ力を発揮します。
クッション性の高いミッドソールと軽量アッパー設計
ボリュームのあるミッドソールが衝撃を和らげ、スムーズな体重移動を補助します。耐久性と軽さを兼ね備え、長時間の歩行も快適です。
まとめ：足元をドライに保つ
おすすめしたいのは、「疲れにくい防水シューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。
また、クッション性が高いのも特徴で、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現。グリップ力も高く、普段使いからハイキングまで活躍する一足です。ぜひこの機会に購入をご検討ください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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