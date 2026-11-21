※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アシックスの「ハダシウォーカー GORE-TEX」は、履き心地重視のウォーキングシューズです。Amazon.co.jpでは、1万4369円（13％オフ）などで販売されています（11月20日現在）。

このシューズは、裸足感覚の軽やかな履き心地を追求したメンズ向け防水ウォーキングシューズです。防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを搭載し、雨の日の浸水を防ぎながら靴内のムレを逃がします。

かかと部の衝撃緩衝材GELや反発性のあるSPEVAミッドソール、屈曲しやすいワッフル形状のソールが快適な歩行をサポート。脱ぎ履きに便利な内側ファスナーも備え、ウォーキングから普段履きまで活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ゴアテックス搭載で雨の侵入を防ぎ靴内のムレも放出

防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを採用しています。悪天候でも水が染み込みにくく、靴内のムレを逃がして快適です。

衝撃緩衝材GELと屈曲ソールで裸足感覚の歩きやすさ

かかとのGELとSPEVAミッドソールが衝撃を和らげます。足なりに曲がるワッフル形状のソールも重心の移動をスムーズに支えます。

脱ぎ履きしやすい内側ファスナーとスポーティなデザイン

内側にファスナーを備えており、靴紐を毎回結び直す手間なくサッと着脱できます。スポーティな見た目で普段の外出にも馴染みます。

まとめ：雨の日も快適に歩くなら！

おすすめしたいのは、「脱ぎ履きの楽な防水シューズ」を探している人です。靴ひもを緩めたり締め直す必要のないファスナーが、とても楽だと好評の一足。ゴアテックス素材により、靴内の環境を快適に保ちます。

また、裸足で歩いているような軽量性と、歩いていても疲れにくいクッション性もポイント。晴雨問わず日常使いできる一足として、購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。