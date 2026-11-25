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「ドラゴンクエストモンスターズ４」は、スクウェア・エニックスが2026年12月3日に発売するRPGです。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2 パッケージ版（Amazon限定特典なし）が、7309円（14％オフ）で予約受付中です（11月25日現在）。

本作は、「ドラクエ」のモンスターを収集・育成する「モンスターズ」シリーズのナンバリング最新作。モンスターを仲間に加え、育成しては配合するシリーズ原点の楽しさを思う存分味わえます。

新モンスターとしては、「おにぎりスライム」「ワンワンダック」「たけのここぞう」など個性的な姿のものが多数告知済み。ギルティ炭酸NOPEやファミリーマートとのコラボモンスターも登場し、新旧含めたモンスター数は500種類以上にのぼると言われています。

モンスターの配合や育成で奥深いパーティ編成が可能

シリーズおなじみのモンスターを仲間にし、かけ合わせて配合することで強力な個体や新たな種族を生み出し育成できます。

どんなモンスターも連れ歩ける冒険と通信バトル

種族やサイズを問わず仲間のモンスターを連れ歩けるほか、通信機能を使った世界中のプレイヤーとの対戦も楽しめます。

主人公で変わる戦略。あなたはビアンカ派？フローラ派？それとも…？

「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」のヒロインたちが主人公に抜擢。誰を選ぶかで、戦闘中のバフ効果や仲間にしやすいモンスターの系統が変わります。ちなみにデボラも登場しますが、主人公には選べません。

まとめ：たっぷり遊べる冬の注目作！

おすすめしたいのは、「モンスターの収集・育成」が好きな人です。最初は弱かった相棒が、配合を繰り返すことで強くなっていく成長の実感。そして次々と現れるモンスターを片っ端から収集していくコレクション欲を満たせるのが醍醐味です。

「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」では主人公の結婚相手として運命の選択を迫られたビアンカとフローラ。原作では2人の話すシーンは少なめなだけに、掛け合い会話にも期待です。

発売まであと1週間。パッケージ版を14％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。