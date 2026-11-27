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「Galaxy Tab A11+」は、Samsung（サムスン）が販売するAndroidタブレットです。Amazon.co.jpでは、4万4136円（8％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。

90Hzのリフレッシュレートに対応した11インチの明るい画面と、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーで臨場感あふれる視聴体験を実現。

かこって検索やGeminiなどのAI機能に加え、最大2TBのmicroSD拡張や7040mAhバッテリーも備えた一台。動画視聴から日常の作業、ちょっとしたゲームなどもこなせるミドルレンジながら万能なタブレットです。

90Hz対応の11型大画面とDolby Atmosクアッドスピーカー

最大90Hzでなめらかに動く明るい11インチ液晶に、Dolby Atmos対応の4スピーカーを搭載。映画や動画を迫力の音と映像で楽しめます。

かこって検索やGeminiなど便利なAI機能に対応

画面をなぞって調べられるかこって検索や、AIアシスタントのGeminiを利用可能です。情報収集や日々のタスク管理もスムーズにこなせます。

7040mAhの大容量バッテリーと最大2TBのストレージ拡張

25Wの超高速充電に対応する7040mAhバッテリーを内蔵。128GBの本体容量に加え、microSDカードで最大2TBまで保存領域を広げられます。

まとめ：映像がなめらかで使い勝手◎

おすすめしたいのは、「据え置きでタブレットを使う人」です。11型で最大90Hzのディスプレーを搭載し、映像がぬるぬる動きます。重量は約477gと持ち運んで使うには重いですが、据え置きで使うには申し分ありません。

動画視聴のほか、電子書籍、ウェブ閲覧、ゲームとマルチに活躍できる一台。最大2TBまで容量拡張できるのも嬉しいポイントです。8％オフとお買い得なこの機会に、ぜひご検討ください。