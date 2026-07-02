7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第36回
防水防塵のゲーミングキーボードという選択肢。毎日ガシガシ使えるSteelSeries「Apex 3 TKL」
2026年07月02日 20時00分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボード「Apex 3 TKL」をご紹介します。
防水防塵。そしてとても静か。
SteelSeries「Apex 3 TKL」
SteelSeries「Apex 3 TKL」は、静音設計のキーを採用しています。
キーボードの「カチャカチャ音」が気になるなら、一度は触ってほしい！ 静かなのに、キーの押し心地はとてもしっかりしていて、さらに水やホコリにも強いという頼れる一台です。毎日のゲームライフを、しっかりと支えてくれますよ。
ポイント①：驚くほど静かな打鍵音
「ウィスパークワイエット系メンブレンスイッチ」と名付けられたキーを採用。触ってみるとわかりますが、打っても音がほとんど気になりません。これがあれば、夜遅くのゲームでも周りに気兼ねなく楽しめますよ！
ポイント②：デスクが広く使えて、操作も快適
テンキーレス設計で、ゲーミングマウスを動かすスペースをしっかり確保！
テンキーは省きつつも、メディアキーを搭載しているから、動画や音楽の操作はスムーズにできちゃう便利屋さんです。この、ゲーミング特化型設計、うれしいポイントです。
ポイント③：気兼ねなく使える、防水防塵の安心感
なんと、防水・防塵設計！ これ、地味に嬉しいですよね。だって、ゲーミング中に万が一飲み物をこぼしてしまっても、即破損とはならないわけですから。毎日ガシガシ使う道具だからこそ、この仕様は、本当にうれしいポイントですよね。
機能性はもちろん一級ですが、それ以上に「カッコいいものを持ってる！」っていう所有欲も満たしてくれます。
7月4日（土）は秋葉原に！
SteelSeries「Apex 3 TKL」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」公式ガイド
-
第35回
トピックスゲームに合わせて音を最適化！「Arctis GameBuds」ワイヤレスイヤホンはこれ一台で完璧
-
第34回
トピックスゲーミングガジェットの“どう選べばいいのか問題”を解決！ 豪華賞品も当たるステージ開催
-
第33回
トピックスゲーム専用ならでは！「INZONE Buds」ワイヤレスイヤホンとして満点の出来
-
第32回
トピックス7月4日（土）は”来るだけ特典”がアツい！ スタンプラリーも用意して、「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」で待ってるぜ！
-
第31回
デジタルゲームするだけじゃもったいない！ PCゲーミング環境を“配信＆制作”まで広げる注目アイテム【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第30回
トピックス本気でゲームに使えるARグラス「ROG XREAL R1」のスペックがすごい
-
第29回
トピックス「ブランカちゃん人形 ブルブルボルレッチ」ゲームで凝った体をエレクトリックサンダーで優しくほぐす
-
第28回
トピックス珍しいモノ好き必見！ 「MoveMaster hybrid joystick RSG 1」“滑らせて操作する”片手デバイス
-
第27回
トピックスイベント参加はファストパスがあると便利！混雑時もスムーズに入場できる「TOKYO Gaming-PC STREET 8」ファストパス案内
- この連載の一覧へ