iPhoneが高い？ アンドロイドなら6万円までで買えます！ 格安スマホ全特集【2026年秋】 第6回
motorola「motorola edge 60」
4万円台の全部入りアンドロイドがまた登場！「安い、十分、カッコイイ」デザインもいいよね、このスマホ
2026年11月06日 11時00分更新
2026年3月3日に公開された記事を再掲載したものです。
ここ最近、スマホ市場でじわじわと存在感を高めているのが、モトローラです。「ちゃんと使えるシンプルなスマホを手頃な価格で出す」スタンスを貫き、確実にファンを増やしてきました。そして今回登場したのが、「motorola edge 60」。またやってくれました、と言いたくなる1台です。
価格は4万円台半ば。今のスマホ市場を見渡せば、エントリーモデルが3万円前後、ハイエンドは10万円超えが当たり前という時代。その中で「ミドルクラスの全部入り」がこの価格帯で出てくるのは、やはりインパクトがあります。
では実際に、どんな人に刺さるのか。購入するメリットから順番に見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
motorola edge 60を購入する3つのメリット
1）4万円台で“全部入り”。エントリー機とは一線を画す安心感
2）PANTONEカラー採用でアカ抜けたデザイン。四辺エッジで持ちやすさも◎
3）上位機と共通のAI機能を搭載。日常がちょっと便利に
購入時に確認したい2つのポイント
1）現時点ではUQ mobile専売
2）エッジタイプはフィルムを貼りにくい。好みは分かれる
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