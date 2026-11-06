iPhoneが高い？ アンドロイドなら6万円までで買えます！ 格安スマホ全特集【2026年秋】 第5回
シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」
【ミドルクラス最強コスパ】ハイエンド級なカメラが使えるスマホがスゴい シャオミがまたやってくれた
2026年11月06日 10時30分更新
2026年2月7日に公開された記事を再掲載したものです。
スマートフォンを選ぶとき、まずカメラを重視したいけれども「10万円以上はなかなか出せない」と悩むことはありませんか？ そんな欲張りな願いを叶えてくれるかもしれない1台が、またまたシャオミから登場しました。それが「REDMI Note 15 Pro 5G」です。
このスマホ、一言で言うと「価格破壊」です。約5万5000円～という、最近のスマホの中では手に取りやすい「ミドルクラス」の価格帯でありながら、中身は10万円以上の高級機に匹敵するようなカメラを搭載。バッテリー性能も高くて、「本当にこの値段でいいの？」と驚かされるレベルです。
今回は、この注目の新製品を実際にチェックし、その実力をレビューします。高いスマホを買わなくても、これで十分、いやこれがイイ！ と思わせてくれる、そんな魅力的なモデルを次のページから紹介します。
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ハイエンド級の2億画素の超高性能カメラ
2）2.5mからの落下も耐える頑丈さ
3）6年の寿命がある!? 超大容量バッテリー
購入時に注意したいポイント
1）ゲーム性能はそこそこレベルに留まる
2）デザインの好みは分かれるかも
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