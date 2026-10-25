大英博物館が誇る日本美術の名品約200点が大阪に集結！

大阪中之島美術館（大阪市北区）は、ロンドンの大英博物館が所蔵する日本美術の名品を紹介する特別展「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱〜海を越えた江戸絵画」（2026年10月31日〜2027年1月31日）を開催している。

1753年に創立した大英博物館は、およそ800万点の収集品を持ち、年間600万人が訪れる世界屈指のミュージアムだ。そのなかでもおよそ4万点に及ぶ日本コレクションは、海外で最も包括的と評される。

今回はそこから、江戸時代の屛風、掛軸、絵巻と浮世絵版画を中心に、厳選されたおよそ200点が里帰りした。会期中の展示替えは一切なく、いつ訪れても全作品に出会える。

東京都美術館（開館100周年記念、7月25日〜10月18日）からの巡回で、大阪が最終会場となる。喜多川歌麿の肉筆画《文読む遊女》、円山応挙《虎の子渡し図屛風》、葛飾北斎『万物絵本大全』の版下絵など、イギリスから初めて日本に戻る「初里帰り」の作品も多い。

大英博物館の日本コレクションを支えたのは、19世紀後半のジャポニスム以降、海の向こうの日本文化に惹かれた収集家や学芸員たちだった。本展は名品を並べるだけでなく、近年の調査成果や収集の背景にも光を当てる。作品がどう海を渡り、どう守られてきたかという「旅の物語」まで味わえるのが、この展覧会の醍醐味だ。

約150年ぶりの再会も！ 見逃せない江戸絵画の名品ベスト5

なかでも最大の話題は、青森・ロンドン・シアトルに分かれていた狩野派の襖絵が、約150年ぶりに一堂に会すること。本稿では、数ある名品から「これだけは絶対に外せないベスト5」を厳選してお届けする。

筆者は10月30日の記者内覧会に足を運んだ。記者説明会には、大阪中之島美術館の植木啓子館長、大英博物館コレクション部門長のゼルクシース・マズダ氏、同館キュレーター（国際巡回展）のモリーン・デヴリース氏、大阪中之島美術館学芸課長代理の林野雅人氏が登壇。それぞれの言葉も交えて紹介しよう。

展覧会の構成

本展は、名品がいかにして海を渡り守られてきたかというコレクターたちの足跡を辿るプロローグを起点に、江戸絵画の豊かな展開と浮世絵の精華を多角的に体感させる2つの章で構成される。

プロローグ「大英博物館と日本をつないだ冒険者たち」

コレクションの形成に関わった5人を、写真とともに紹介する。顔ぶれは、日本に滞在した外科医の御雇外国人ウィリアム・アンダーソン、来日経験のないロンドン在住の小説家アーサー・モリソン、造幣局に勤務し「日本考古学の父」と呼ばれるウィリアム・ガウランド、大英博物館学芸員のオーガスタス・ウォラストン・フランクスおよび詩人で学芸員のローレンス・ビニョンという多彩な面々だ。日英交流の歩みを伝えるため、大英博物館とともに設けた章だという。

第1章「花開く江戸絵画」

1-1「江戸時代以前」は室町時代ごろからの日本美術。1-2「江戸時代前期」は作者不詳の優品と、本展の目玉である花鳥図の襖絵。1-3「江戸時代中期から後期、そして明治へ」は応挙《虎の子渡し図屛風》や、大阪の画家・西山完瑛らの作品を並べる。

第2章「浮世絵 江戸の今を映す万華鏡」

2-1では8大浮世絵師の錦絵を、色が鮮やかに残り摺りも最上のものを選んで紹介。2-2の肉筆浮世絵では、歌麿《文読む遊女》から、明治まで活躍した河鍋暁斎までを網羅する。

「百花繚乱」展を楽しむ3つのポイント

1. 8大浮世絵師の版画と、貴重な肉筆画が一堂に

鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川豊国、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳の8人を中心に、浮世絵版画は100件以上。大英博物館の浮世絵は摺りの状態の良さで世界トップクラスとされ、色の鮮やかさや細部の摺り分けまでじっくり確かめたい。肉筆画では歌麿、鳥文斎栄之、北斎、河鍋暁斎らの作品が並ぶ。

2. イギリスからの初里帰り作品と、近年の発見

応挙《虎の子渡し図屛風》、歌麿《文読む遊女》、北斎『万物絵本大全』版下絵に加え、英国ジョージ王子（のちのジョージ5世）が墨で点を打ち久保田米僊が羽を描き足して蛍に仕立てた合作《蛍図》（1881年）や、彬子女王殿下が英国留学中の調査で見いだした桜井香雲《法隆寺金堂壁画 九号壁 模本》も初めて里帰りする。

3. 大阪ゆかりの作品も登場

堂島と中之島を画面の中央にとらえた吉村周山《大坂図屛風》、大阪で活躍した西山完瑛《鸚鵡図》など、会場の目の前に広がる中之島の歴史とつながる作品も見逃せない。