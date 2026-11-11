秋が深まり、関西でも艶やかな紅葉の季節がやってきた。神社仏閣や庭園の紅葉狩りも素晴らしいが、歴史のロマンを一歩深めるなら「百人一首の和歌に詠まれた古への景色」を辿ってみてはいかがだろうか。

2007年12月から『BE・LOVE』で連載が開始され、完結時点で累計2700万部（紙・電子）を突破した大人気漫画『ちはやふる』。3期にわたるテレビアニメ化や、数々の青春模様を描いて支持を集めた実写映画（2016年に『上の句』『下の句』、2018年に『結び』が公開）、ドラマとしても知られる。同作を通じて、競技かるたや百人一首の世界に魅せられたという方も多いはずだ。

作中の登場人物たちが懸命に覚えた名歌の舞台を実際に訪ね、歌に詠まれた情景を知る。すると、目の前の紅葉はただの「赤い葉」から、平安の歌人たちが愛し、現代の物語とも繋がる生きた風景へと姿を変える。

今回は百人一首に登場する紅葉の名歌とともに、11月中旬から見頃を迎える関西の珠玉の5スポットを厳選してお届けしよう。

百人一首の紅葉歌で味わう、秋の旅の3つの魅力

1. 「歌を知ってから見る紅葉」という贅沢：平安の美意識と追体験

平安の歌人たちが歌に込めた情景や色鮮やかな美しさをそのままに、現代の私たちが同じ場所に立ち、同じ紅葉を眺める。『ちはやふる』の作中で描かれた熱い競技のワンシーンや、登場人物たちが歌に込めた心情などに思いを馳せる。

ただ漫然と木々を見上げるのではなく、「なぜこの色に心を動かされ、どのような言葉を紡いだのか」という歌人の眼差しを追体験できるのが、この旅最大の醍醐味だ。歌の意味や詞書の背景を知るだけで、目の前の風景は立体的になり、散策の深みが何倍にも膨らんでいく。

2. 奈良から京都・近江へと続く、和歌の舞台を歩く：時空を超えるトポグラフィー

古都・奈良の斑鳩や古社から、風雅な京都の嵐山、そして「かるたの殿堂」と呼ばれ名人位・クイーン位決定戦の会場であり作中にも登場する滋賀県大津市の近江神宮など、聖地ともつながる日本文学の源流を巡っている。それぞれの土地が持つ固有の地形（川の流れ、崖線、山あいの古道）と歴史的背景が、百人一首の名歌とどのように結びついているのか。土地のトポグラフィー（地形景観）を味わいながら巡ることで、歴史や物語のレイヤーを肌で感じることができる。

3. 電車やバスを乗り継ぎ歩いて巡る「大人の秋散歩」：風雅を味わうタイムトラベル

駅から少し足を延ばし、自分のペースでしっとりと秋の気配を楽しめるスポットを厳選した。観光地としての賑わいから一歩奥へ踏み出し、喧騒を離れて静寂とロマンに浸る「大人の秋散歩」が楽しめる。風雅な和歌の世界を巡るタイムトラベルへ、いざ出かけよう。

関西の百人一首に詠まれた紅葉名所Best5

第5位：百人一首に詠まれた、古の歌枕「志賀の山越え」

志賀の山越え（京都・北白川 〜 滋賀・大津市崇福寺跡周辺）

和歌：「山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり」 （春道列樹・第32番）

京都の北白川から山中越えを経て滋賀・大津（かつての近江国・志賀）へと抜ける古道。『古今集』の詞書にもこの道で詠んだことが明記されている。天智天皇が668年に大津宮の北西に建立した「崇福寺跡」周辺の山道では、秋に道沿いの木々が美しく色づく。道中には鎌倉時代の石造阿弥陀如来坐像「志賀の大仏」が今も旅人を見守っている。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜11月下旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 崇福寺跡へと続く山道沿いの木立。歴史の面影を残す石仏とのコントラストが味わい深い。

【混雑予想】 観光地化された混雑はなく、歴史探訪やハイキングを楽しむ人が中心。静寂の中でじっくりと秋の山歩きを満喫できる穴場。

【所要時間目安】 1時間〜（歩く区間に応じて調整）

【注意事項】 山道のため整備状況や天候により崩落リスクや通行止めの可能性もあるため、事前に最新の公式情報要確認。

【公式情報】大津市歴史博物館 公式サイト

https://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/

【アクセス】 叡山電鉄「茶山・京都芸術大学駅」から北白川方面へ、または京阪「滋賀里駅」から崇福寺跡方面へ徒歩約20〜30分

第4位：菅家が愛でた、手向山に息づく神聖な紅葉

手向山八幡宮（奈良市）

和歌：「このたびは 幣もとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに」 （菅家（菅原道真）・第24番）

東大寺の鎮守社として知られる古社。宇多上皇の吉野宮滝への御幸（898年）に供奉した旅の途中で、道真公が神に捧げる幣の代わりに目の前の美しい紅葉を神への贈り物に見立てて詠んだとされる、その舞台と伝わる地を歩くことができる。境内には道真の「腰掛け石」や歌碑がひっそりと佇み、元禄4年（1691年）再建の本殿には社宝として国宝の唐鞍が伝わる。作中カルタの暗記や札を取る瞬間の緊張感を思い出しながら歩くと、より感慨深い。

【見頃・ピーク】 11月下旬〜12月上旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 社殿周辺を彩るモミジと、趣ある境内の木々が織りなす神聖な雰囲気。

【混雑予想】 東大寺や奈良公園エリアに隣接しているため秋の観光シーズンは人出があるが、境内は比較的落ち着いて参拝・観賞ができる。

【所要時間目安】 約30分〜1時間

【公式情報】奈良市観光協会 公式サイト

https://narashikanko.or.jp/

【アクセス】 近鉄「奈良駅」より徒歩約30分、または市内循環バス「大仏殿春日大社前」下車徒歩約10〜15分

第3位：貞信公が詠んだ嵐山の原点と、小倉山

小倉山（京都・嵯峨嵐山）

和歌：「小倉山 峰のもみぢば 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ」 （貞信公・第26番）

宇多法皇が大堰川で紅葉を愛で、「醍醐天皇にもお見せしたい」と言ったのを受けて貞信公（藤原忠平）が詠んだのがこの歌である。小倉山はのちに、小倉山荘で百人一首を編んだと伝わる藤原定家ゆかりの地としても知られる（なお、百人一首の原型は定家が『明月記』文暦2年（1235）の条に記した、宇都宮頼綱の嵯峨中院山荘の障子に貼る色紙形の和歌だともされる）。

百人一首ゆかりの地であるこの小倉山では、競技かるたの大会である「ちはやふる小倉山杯」が嵯峨嵐山文華館で開催されることでも知られており、秋には山肌全体が燃えるような錦秋に染まる。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜12月上旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 嵐山公園亀山地区の展望台から見下ろす保津川と紅葉のパノラマ。

【混雑予想】 嵐山エリア全体が大変な賑わいを見せるため、午前中の早い時間帯や、少し離れた山道からの散策が圧倒的に推奨される。

【所要時間目安】 約1時間〜1時間半（ハイキングコース含む）

【公式情報】 京都府 嵐山公園・嵐山東公園

https://www.pref.kyoto.jp/koen-annai/ara.html

【アクセス】 JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」または京福電鉄「嵐山駅」より徒歩約15〜20分

第2位：三室山の紅葉が竜田川を錦に変える

三室山（奈良県・斑鳩町）

和歌：「嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は 竜田の川の 錦なりけり」 （能因法師・第69番）

法隆寺の西方、竜田川のほとりに穏やかな姿を見せる標高82mの小さな山・三室山。能因法師の歌が詠む通り、三室山の紅葉が嵐に散って竜田川の水面を美しい錦に染め上げるという一連のダイナミックな秋の情景は、古代から多くの歌人たちを魅了してきた。第1位の竜田川の歌とワンセットで巡ることで、漫画や映画の決まり字や札の光景がより鮮やかに立体化する。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜12月上旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 山頂付近や斜面から、眼下の竜田川の流れを望む景観。

【混雑予想】 観光地でありながら法隆寺周辺ほど過密ではなく、比較的落ち着いて秋の散策を楽しめる。

【所要時間目安】 約30分〜45分

【公式情報】 斑鳩町 公式サイト

https://www.town.ikaruga.nara.jp/

【アクセス】 JR王寺駅より徒歩約20分、またはバスで「三室山下」下車後徒歩約10分

第1位：業平が幻視した、百人一首の最高峰を行く紅葉の清流

竜田川・県立竜田公園（奈良県・斑鳩町）

和歌：「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」 （在原業平朝臣・第17番）

百人一首の紅葉歌であり、名作漫画『ちはやふる』のタイトルの由来ともなった在原業平の名作。競技かるたでも抜群の知名度を誇る。『古今集』の詞書によれば、業平は実景ではなく、二条后の御屏風に描かれた竜田川の紅葉を題に詠んだ。作中でも強烈なインパクトを残すこの歌の舞台を歩けば、千年の時を超えて札の情景が目の前に鮮やかに蘇る。

なお、歌枕としての竜田川は現在の竜田川ではなく大和川の一部を指したとする説もある。川沿い約2km、総面積14haの県立竜田公園には多数のモミジが植えられており、例年11月下旬〜12月初旬にかけての紅葉シーズンには、水面へと散りゆく紅葉が川面を鮮やかに彩る。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜12月上旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 ウェザーニュースなども絶景ポイントに挙げる「堂山橋東の高台（堂山）」からの見晴らし。

【混雑予想】 紅葉シーズンは多くの見物客やカメラマンが訪れるが、川沿いの遊歩道がしっかり整備されており、自分のペースで美しい景観を堪能できる。

【所要時間目安】 約1時間

【公式情報】 斑鳩町 公式サイト

https://www.town.ikaruga.nara.jp/

【アクセス】 JR・近鉄「王寺駅」より奈良交通バス（法隆寺方面行き）で約5分「竜田大橋」下車すぐ（王寺駅から徒歩約25〜30分）

編集後記

紅葉をただ「綺麗だな」と眺めるだけでも心は満たされるが、そこに平安の歌人たちが詠んだ「百人一首の歌」というフィルターを一枚重ねてみると、景色はまったく違った表情を見せ始める。漫画や映画の『ちはやふる』に胸を熱くした世代ならなおのこと、作中の名場面やカルタの札が頭をよぎるたび、目の前の景色がいっそう輝いて映るはずだ。

二条后の御屏風に描かれた竜田川の紅葉を題材にした在原業平の美意識であり、その三室山の紅葉が川を染め上げるという能因法師のダイナミックな連なり。宇多法皇の御幸を寿いだ貞信公の小倉山、その小倉山荘で百人一首を編んだと伝わる藤原定家の足跡。そして、神への幣に見立てた菅家（菅原道真）の手向山から、京と近江を結ぶ志賀の山越えの古道まで。 歌の舞台を巡ることは、そのまま日本の美意識の源流をたどるタイムトラベルでもある。

今年の11月は、百人一首を口ずさみながら、風雅な和歌の紅葉狩りに出かけてみてはいかがだろうか。