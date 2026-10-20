【東京の紅葉名所Best5】東京の紅葉、今年はどこへ行く？ 3年ぶりに散策できる等々力渓谷など、電車で行ける名所に注目

11月に入り、都内でもいよいよ本格的な紅葉シーズンが到来した。都心の有名ないちょう並木や庭園はどこも大変な人出となり、落ち着いて景色を楽しむのが難しくなる季節でもある。

今秋最大のニュースといえば、危険木の除去や樹林再生工事を経て2026年3月24日に待望の利用再開を果たし、約3年ぶりに紅葉に包まれた渓谷の園路を再び歩けるようになった「等々力渓谷」だろう。

そこで今回は、等々力渓谷をはじめ、王道の紅葉スポットの喧騒をスマートに外し、都心から電車で一本、あるいは気軽に足を伸ばせる「知る人ぞ知る」通好みの紅葉スポットを厳選した。気になるピーク時期や混雑予想、お役立ち情報もあわせてお届けしよう。

東京の知る人ぞ知る紅葉を楽しむ3つのポイント

1. 3年ぶりに歩けるようになった等々力渓谷と、地形が織りなす「隠れ景観」

有名寺院の庭園だけでなく、東京に残る貴重な渓谷や崖線の湧水地など、地形が生み出す自然の美しさに注目したい。今回は武蔵野台地の南縁を走る「国分寺崖線」の北西部にある殿ヶ谷戸庭園と、最南端に位置して散策が再開された等々力渓谷をはじめ、水面に映る紅葉やしっとりとした谷あいの風景を堪能できる。

2. 歴史のロマンや文化が息づく境内・散策路を歩く

承応3年（1654年）に江戸への給水目的で開削された玉川上水の雑木林や、国名勝に指定された歴史ある庭園など、ただ美しいだけでなく歴史的背景を感じられるスポットを網羅。紅葉とともに土地の物語をたどることで、散策の満足度がぐっと高まる。

3. 電車でスマートにアクセスできる「大人の休日」

遠出しなくとも、最寄り駅から徒歩圏内や、電車と少しの乗り継ぎだけでアクセスできる場所を厳選。人混みのストレスを避け、自分のペースで優雅に秋の深まりを堪能できる。

東京の紅葉名所Best5：通好みの紅葉スポット

第5位：武蔵野の面影を残す、昭島市周辺の上水緑道と水辺の紅葉

都立玉川上水緑道（昭島市周辺エリア）

承応2年（1653年）に着工し、翌年（承応3年）に完成した江戸のライフライン・玉川上水沿いに続く緑道。昭島市内の一帯では、武蔵野の面影を色濃く残すうっそうとした雑木林や水辺の景観が保たれている。ケヤキやコナラ、サクラなどの落葉樹が色づき、静かな散策路や水面を彩る。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜11月下旬（木の種類や気候により前後する場合あり）

【周辺スポット】 近隣にある国営昭和記念公園（「カナール」や「かたらいのイチョウ並木」／例年の見頃は11月上旬〜下旬）とあわせて巡る紅葉狩りも人気。

※昭和記念公園のイチョウは12月上旬には落葉期に入るため時期の調整に注意。

【問い合わせ】 東京都西部公園緑地事務所（緑道管理）、東京都水道局（水路・史跡管理）

【アクセス】 JR青梅線・西武拝島線「拝島駅」などが便利

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ 整備されたフラットな散策路が続き、秋の風を感じながら自分のペースでウォーキングを楽しめる。

第4位：崖線の地形が織りなす、国分寺の隠れ家庭園

殿ヶ谷戸庭園（国分寺市）

JR国分寺駅から徒歩2分というアクセスの良さにありながら、一歩足を踏み入れると武蔵野の豊かな自然が広がる都立庭園。武蔵野台地南縁にある「国分寺崖線」のハケ（崖）から湧き出る湧水を利用した回遊式林泉庭園で、約200本のイロハモミジが池の水面に鮮やかに映り込む。満鉄副総裁・江口定條の別荘として造られ、1929年に岩崎彦彌太が買い取り、2011年に国の名勝に指定された。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜12月上旬（※2024年は12月10日〜16日頃が見頃と遅めだったように気候により変動あり）

【混雑予想】 駅近の有料庭園のため日中は適度な賑わいを見せるが、広大な都立庭園ほどの人混みにはならない。静かに観賞するなら午前中が狙い目。

【所要時間目安】 約1時間

【イベント情報】 12月5日（土）には紅葉の庭園で弦楽二重奏のコンサートも開催予定。

【問い合わせ】 殿ヶ谷戸庭園サービスセンター

【アクセス】 JR中央線・西武線「国分寺駅」南口より徒歩約2分

【入園料】 一般150円、65歳以上70円（※開園時間は9:00〜17:00、最終入園は16:30）

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★☆☆ 崖下の湧水池周辺は美しいが、高低差のある地形のため歩きやすい靴での散策がおすすめ。

第3位：静謐な境内に佇む、黄金色の三重塔と猫の彫刻

豪徳寺（世田谷区）

井伊家の菩提寺であり、招き猫発祥の地とされ寺では「招福猫児（しょうふくびょうじ）」と呼ぶ世田谷の古刹。広大で手入れの行き届いた境内は静寂に包まれ、秋には本堂周辺や木々が美しく色づく。2006年5月に完成した和歌山産の杉による黄金色の三重塔が境内を彩る。

【胸熱トリビア】 三重塔には、招き猫を含む5体の猫の彫刻がこっそりと隠されている。ぜひ目を凝らして探してみてほしい。

【見頃・ピーク】 11月下旬〜12月上旬

【混雑予想】 国内外の観光客に大変人気が高く、日中は境内や授与所周辺がかなり混雑する。静けさの中で紅葉と歴史的景観を楽しむなら、朝一番の参拝（6:00の開門直後）が圧倒的に推奨される。

【所要時間目安】 約1時間〜1時間半

【問い合わせ】 豪徳寺寺務所

【アクセス】 東急世田谷線「宮の坂駅」より徒歩約5分、または小田急線「豪徳寺駅」より徒歩約15分

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ 境内は綺麗に整えられており、歴史ある景観を眺めながらゆったりと歩くことができる。

第2位：3年ぶりに歩けるようになった、23区唯一の渓谷美

等々力渓谷（世田谷区）

令和5年7月の倒木被害等に伴い園路の大部分が利用中止となっていたが、危険木の除去や樹林再生工事を経て、令和8年3月24日に待望の利用再開を果たした23区唯一の渓谷。全長約30kmに及ぶ国分寺崖線の最南端にあたり、ゴルフ橋から矢川橋までの約1kmの遊歩道では、カエデやケヤキなどが鮮やかな紅葉に染まる。第4位の殿ヶ谷戸庭園と同じ国分寺崖線の北西部と最南端の関係にあたり、あわせて巡ると東京の地形のダイナミズムをより深く体感できる。今秋は待ちに待った渓谷の紅葉狩りを心ゆくまで満喫したい。

【胸熱トリビア】 今回の渓谷再生の裏側には、ふるさと納税などを通じて全国から2年間で1,499件、約4,956万円もの温かい寄附が寄せられた。多くの人の想いと寄附によって蘇った渓谷だと思うと、ひとしお胸が熱くなる。

【見頃・ピーク】 11月下旬〜12月上旬

【混雑予想】3年ぶりの再開とあって、今秋は例年以上に大変な混雑が予想される。 特に土日祝日の日中は遊歩道やゴルフ橋周辺が非常に混み合うため、人混みを避けるなら平日の午前中が比較的スムーズ。また、遊歩道は狭く未舗装の箇所や階段があり、混雑状況や時間帯によって一方通行になる場合があるため現地の指示に従いたい。谷底は日が陰るのが早いので、日没より早めに歩き終えたい。

【周辺情報】 不動尊下の甘味処「雪月花」は紅葉期も営業（11:00〜、土日祝10:30〜）。散策の合間の休憩に立ち寄りたい。

【所要時間目安】 約1時間〜1時間半

【問い合わせ】 玉川公園管理事務所

【アクセス】 東急大井町線「等々力駅」より徒歩約3分

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★☆☆ 駅近でアクセスは抜群だが、谷底の遊歩道は足元が狭い箇所もあるため歩きやすい服装・靴が安心。

第1位：渓流と奇岩、苔むす森が織りなす絶景の山岳紅葉

御岳山・ロックガーデン（青梅市）

都心から電車とケーブルカーを乗り継ぎ、奥多摩の山懐へと登った先にある御岳山。その景勝地「ロックガーデン」は、養沢川源流の「奥御岳渓谷」に昭和10年に東京府が整備した遊歩道で、清流の両岸に奇岩と美しい苔が広がる。秋には渓谷全体が色鮮やかな紅葉に包まれ、神秘的な美しさを見せる。終点の「綾広の滝」や「七代の滝」周辺の景観も圧巻だ。

【見頃・ピーク】 11月中旬（標高が高いため、都心よりやや早めの11月上旬から色づき始める）

【混雑予想】 週末のケーブルカーや御岳山駅からの登山道はハイカーで大変混み合う。特に紅葉最盛期の休日は朝のケーブルカーに待ち時間が発生することもあるため、早朝到着を計画するのがベスト。

【所要時間目安】 半日（ハイキングを含め約3〜4時間）

【注意事項】 本格的な山岳コースとなるため、体力に自信のある方向け。トレッキングシューズ等のしっかりした準備が必要。

【問い合わせ】 青梅市観光協会 または 御岳登山鉄道

【アクセス】 JR青梅線「御嶽駅」より西東京バスで約10分、ケーブルカー乗車約6分「御岳山駅」より徒歩

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★☆☆☆ 山岳コースのため装備が必要だが、それに見合う圧巻の絶景に出会える。

編集後記

東京の紅葉は、なにも有名な公園や神社仏閣だけのものではない。

今回の5か所を地図に落としてみると、実はひとつの川がそれらを結んでいることに気づく。多摩川である。

第1位の御岳山ロックガーデンを流れる沢は、秋川の支流・養沢川の源流で、やがて多摩川に合流する。第5位の玉川上水は、その多摩川の水を羽村で取り入れ、約43km先の四谷大木戸まで導いた江戸の大動脈だ。そして殿ヶ谷戸庭園と等々力渓谷を結ぶ国分寺崖線は、太古の多摩川が10万年以上をかけて武蔵野台地を削り取った段丘崖にほかならない。崖の下から湧き出す水は谷沢川に注ぎ、再び多摩川へと還っていく。

川筋から少し離れた豪徳寺も無縁ではない。玉川上水の完成は承応3年（1654年）、豪徳寺が井伊家の菩提寺として整備され寺号を改めたのは万治元年・2年（1658〜1659年頃）とされる。江戸という巨大都市が西へ西へと膨らんでいった、同じ1650年代の歴史の軌跡なのだ。

山の渓流から始まり、上水、崖線の湧水、そして23区唯一の渓谷へ。紅葉を追いかけて電車に揺られることは、そのまま多摩川がつくった東京の地形と歴史を上流から下流へとたどる旅でもある。3年ぶりに歩けるようになった等々力渓谷を含め、今年の11月中旬から12月上旬は、各自治体や公園協会の公式サイトで最新情報を確認しつつ、喧騒を離れた大人の散策に出かけてみてはいかがだろうか。